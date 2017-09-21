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18 Çocuğa Coşkulu Sünnet Töreni

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18 Çocuğa Coşkulu Sünnet Töreni
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen, toplu sünnet şöleninde çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen, toplu sünnet şöleninde çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi.

Süleymanpaşa sahil dolgu alanda düzenlenen sünnet şölenine, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Kent Konseyi Başkanı Ufuk Ersöz, vatandaşlar ve sünnet olan çocukların aileleri katıldı. Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından düzenlenen şölende sünnet olan 18 çocuk, ailesiyle birlikte müzik ve palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Şölende konuşma yapan Süleyampaşa Belediye başkanı Ekrem Eşkinat, gecenin önemine değinerek,"Bu gece bizim için çok özel bir gece, bugün çocuklarımızın ilk mürüvvetini görüyoruz. Onlar bizim çocuklarımız onlar Süleymanpaşa'nın çocukları onlar en iyisine layık bizde elimizden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyoruz. Bu akşam onların bu gecelerine sizlerde katılarak katkı verdiğiniz için bizlerle birlikte bu mutluluğu paylaştığınız için ben tüm katılanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sünnet şöleninden sonra 18 çocuk ailesi ile birlikte alana çağrılarak, Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve eşi Belgin Eşkinat tarafından bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

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