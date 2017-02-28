'18 madde vatandaşın derdine derman değil'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 16 Nisan'da yapılacak referandumla birlikte getirilmek istenen 18 maddelik Anayasa Değişikliği'nin vatandaşların derdine derman olmadığını söyledi

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesi'ne bağlı Irmak Köyü'nde halkla buluşan ve merkezde kurulan halk pazarını gezen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Hüseyin Kahya Parkı'nda emeklilere konuştu. CHP'li Tekin'e, İl Başkanı Avukat Ahmet Önal, İlçe Başkanı Yücel Kızık ve kalabalık bir partili eşlik etti. CHP'li Vekil Tekin, "Ne diyorlar; 550 milletvekili az, 600 yapacağız. 550 derdinize çare oldu mu? Niye istiyorsunuz 600 milletvekili? Bu 600 milletvekilinin maaşını nereden ödeyeceksiniz. Emekliden, işçiden, çalışandan kesip ödeyeceksiniz" dedi.

80 MİLYONU DÜŞÜNÜYORUZ

Gezdiği yerlerde vatandaşın bu 18 maddeyi Başbakan'dan iyi bildiğini belirten Tekin, "Şuna emin olun; 18 maddenin hiç biri sizin derdinize derman değil. Kimin derdine derman; sadece bir kişinin. 80 milyonu mu düşüneceğiz, bir kişiyi mi düşüneceğiz. Elbette 80 milyonu düşüneceğiz. 80 milyonun istikbali için, geleceği için inşallah ayın 16'sında gideceksiniz hepiniz bu vatan için 'hayır' diyeceğiz" diye konuştu. Tekin, "16 Nisan'da mutlaka sandığa gidin, çünkü bu ülkenin kaderi sizlerin elinde. Hiç kimseye baskı yapmıyoruz. Vatandaş 16 Nisan'da sandıkta ne vereceğini çok iyi biliyor. Kırıkkale teşkilatına çok iş düşüyor" diye konuştu.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE