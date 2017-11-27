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18 milyon insan yoksulluktan ölüyor

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18 milyon insan yoksulluktan ölüyor
Ünye İnsani Yardım Vakfı'nın düzenlediği 'Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var' projesi kapsamında Ünye Atatürk Anadolu Lisesi'nde program gerçekleşti

Ünye İnsani Yardım Vakfı'nca düzenlenen 'İyilikte Yarışan Sınıflar' isimli programda konuşan İnsani Yardım Vakfı Gönüllüsü Yaşar Kışla, "Her yıl dünyamızda 54 milyon insanın 18 milyonu yoksulluğa bağlı sebeplerden ölüyor. Türkiye'de ise sofralara gelene kadar israf olan sebze kaybı 2,4 milyon ton,  meyve kaybı 880 bin ton, günlük ekmek kaybı 5 milyon. Bunun ekonomiye kaybı ise 214 milyar. Birleşmiş milletler verilerine göre 1,3 milyon ton gıda israfı ediliyor. Üretilen her üç gıdadan biri tüketilmeden çöpe gidiyor" dedi.

DÜNYADA 200 MİLYON  YETİMLERİMİZ VAR
İnsani Yardım Vakfı Ünye Şubesi Başkanı Halil İbrahim Kara da, "Özellikle savaş ve işgaller nedeniyle ailelerini kaybeden sahipsiz kalan yetimlerin çoğu İslam coğrafyası üzerinde yaşamaktadır. Resmi rakamlara göre dünyada 200 milyon yetim bulunuyor. Yalnız bu yetim sayısına Çin, Myanmar, Afganistan gibi ülkelerin yanı sıra Ortadoğu’daki ülkeler dahil değildir. Buda göz önüne alındığında dünyada yaklaşık 400 milyon yetimin olduğunu gösteriyor" diye konuştu. Hamza ALP / ÜNYE

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