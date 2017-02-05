  • BIST 88.390
  • Altın 145,135
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 14 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

18 milyon öğrenci 'ders başı' yaptı

»
18 milyon öğrenci 'ders başı' yaptı
Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmenin 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili bugün bitti ve 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi resmen başladı.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmenin 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili bugün bitti ve 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi resmen başladı. İkinci dönemle Milli Eğitim, Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Sağlık bakanlıklarının organizasyonunda 2012'den beri yürütülen Okul Sütü Programı da başlayacak. Program kapsamında, resmi-özel anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günleri UHT koşullarında paketlenmiş pastörize süt dağıtılacak.

TATİL SONRASI SINAV 
MARATONU BAŞLIYOR
İkinci dönem, ortaokuldakiler ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. Öğrenciler, 26 ve 27 Nisan'da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarına girecek. Mazeret sınavı da 20 ve 21 Mayıs'ta yapılacak. TEOG sınav sonuçlarının haziranda açıklanması planlanıyor. Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), 12 Mart Pazar günü tek oturumda yapılacak. İkinci aşama Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da beş oturumda gerçekleştirilecek. Eğitimin ikinci yarıyıl dönemi, 9 Haziran Cuma günü sona erecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni lisansüstü programlarına YÖK'ten onay29 Ocak 2017 Pazar 07:00
  • Canik'ten kadınlara girişimcilik belgesi28 Ocak 2017 Cumartesi 17:02
  • Koruma altındaki çocuklara karne28 Ocak 2017 Cumartesi 13:05
  • CHP'den ücretsiz matematik kursu23 Ocak 2017 Pazartesi 12:46
  • '15 Temmuz ve Darbeleri' araştıranlara özel destek23 Ocak 2017 Pazartesi 12:41
  • Günümüzde internetin çok hızlı yaygınlaşması23 Ocak 2017 Pazartesi 11:48
  • MEM proje çöplüğüne döndü20 Ocak 2017 Cuma 13:25
  • Eğitimde sorunlar çözüm bekliyor20 Ocak 2017 Cuma 12:52
  • Hedef iyi insanlar yetiştirmek18 Ocak 2017 Çarşamba 08:25
  • Görme engellilere 'sensörlü şapka'17 Ocak 2017 Salı 11:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti