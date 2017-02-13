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18 Sivili Abd Vurdu İddiası

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18 Sivili Abd Vurdu İddiası
Afganistan'ın Helmand bölgesinde 18 sivilin ölümünden ABD'nin sorumluğu olduğu iddia edildi.

Afganistan'ın Helmand bölgesinde 18 sivilin ölümünden ABD'nin sorumluğu olduğu iddia edildi. İddia Birleşmiş Milletler Afganistan Temsilciliğinin yaptığı yazılı açıklamada dile getirildi.

Helmand Valisi sözcüsü Omar Zwak İHA'ya yaptığı açıklamada sivil kaybını teyit ederek "Bugüne kadar 4'ü kadın olmak üzere 5 yaralı helikopterle şehir hastanesine getirildi" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Afganistan Siyasi Temsilciliği yaptığı yazılı açıklamada "Araştırmalarımızın ilk sonuçlarına göre, Helmand'ın Sangin ilçesinde, uluslararası hava kuvvetleri operasyonları neticesinde 18 sivil hayatını kaybetti" dedi.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Dawlat Waziri, İHA'ya yaptığı açıklamada sivillerin hedef alındığını reddetti. "Bakanlık olay sonrası, bölgeye olayı incelemek için heyet gönderdi" dedi.

Uluslararası Askeri Komutanlığı (Kararlı Destek) Özel Kalem Yardımcısı General Charles Cleveland ise İHA muhabirine verdiği demeçte, "Sangin ilçesinde ABD Hava Kuvvetleri operasyonu sonucunda sivil kaybı olup olmadığı üzerine araştırmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Birleşmiş Milletlere göre, 2016 yılında sadece Helmand ilinde 891 sivil hayatını kaybetti ya da yaralandı. Bu veriler ise başkent Kabil'in dışındaki en yüksek rakamı oluşturuyor.

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