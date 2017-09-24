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18 Yaşındaki Aybüke’ye, Yolun Karşısına Geçerken Otomobil Çarptı

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18 Yaşındaki Aybüke’ye, Yolun Karşısına Geçerken Otomobil Çarptı
Zonguldak'ta 18 yaşındaki Aybüke Kulaksız, yakınının düğünü sonrası yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı.

Zonguldak'ta 18 yaşındaki Aybüke Kulaksız, yakınının düğünü sonrası yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken sürücü polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye feci kaza akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan K. (24) idaresindeki 34 PU 3159 plakalı otomobil, bir yakınının düğünü sonrasında evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Aybüke Kulaksız'a çarptı.

Talihsiz kız çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Ağır yaralanan Kulaksız'a olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç kız, hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaza sırasında olay yerinden kaçan sürücü Hasan K. ise bir süre sonra emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.

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