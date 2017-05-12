Tokat'ın Niksar ilçesinde 18 yaşındaki genç tüfekle vurularak öldürüldü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 18 yaşındaki genç tüfekle vurularak öldürüldü.

İlçeye bağlı Günebakan Köyü, Meşepınarı Yaylası mevkiinde meydana gelen olayda, köyde yaşayan Orhan Kunduz ve Ö.K. koyun otlatırken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Ö.K., Orhan Kunduz'a ait av tüfeğini alarak onu yaraladı. Daha sonra köye giderek olayı haber verdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Orhan Kunduz yaşamını yitirdi.

Kunduz'un cesedi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ö.K. ise jandarma ekipleri tarafından köyde gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.