180 Firma Ege Tarım, Sera Ve Hayvancılık Fuarında Bir Araya Gelecek

Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı, 22-26 Şubat'ta 13'üncü kez Denizli'de yapılacak.

Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı, 22-26 Şubat'ta 13'üncü kez Denizli'de yapılacak.

Denizli'de, bu yıl 180 firmanın katılımıyla 13'üncüsünün düzenleneceği Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı 22-26 Şubat günleri arasında gerçekleştirilecek.

Toplam 30 bin metrekare alanda traktör, biçerdöver, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri ve ekipmanları, sera teknolojileri, tohum, fide, fidan, zirai ilaç, gübre, ekolojik tarım, agro bilişim, hayvancılık, yem ve ambalaj firmaları fuarda bir araya gelecek.

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, fuara ilişkin Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Salonu'nda basın açıklaması yaptı. Başkan Tan, 180 firmanın katılacağı fuarın 22-26 Şubat tarihleri arasında EGS Park fuar alanında kurulacağını belirtti. Yaklaşık 160 bin katılımcının olacağını ifade eden Tan, " Bu fuar sunduğu yenilikler ve teknolojiyle üreticilere katma değer sunmaktadır. Düzenlenen fuar Denizli ve ülke ekonomisine de büyük katkılar koymaktadır. 5 gün süreyle devam edecek olan fuarımız bölgesel anlamda Türkiye'nin en büyük fuarıdır. Tüm ilgilileri fuarımıza bekliyoruz" dedi.