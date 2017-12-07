19 Bin 188 Kişi Tersanelerde İstihdam Ediliyor

SGK verilerine göre Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersaneler bölgesinde istihdam edilen 4/A'lı çalışan sayısında 2017 yılı verilerine göre...

SGK verilerine göre Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersaneler bölgesinde istihdam edilen 4/A'lı çalışan sayısında 2017 yılı verilerine göre yüzde 1.53'lük bir artış gerçekleşti. Verilere göre Tersaneler bölgesinde 19 bin 188 kişi istihdam ediliyor.

Altınova tersanelerindeki 4/A'lı çalışan sayısı 2017 yılında ay ay periyodik olarak arttı. Buna göre 2017 yılı Ocak ayında 17 bin 709 olan çalışan sayısı, Şubat ayında 18 bin 157, Mart ayında 18 bin 353, Nisan ayında 18 bin 34, Mayıs ayında 18 bin 443, Haziran ayında 17 bin 749, Temmuz ayında 18 bin 812, Ağustos ayında 17 bin 995, Eylül ayında 18 bin 889 ve Ekim ayında ise 19 bin 188 oldu. SGK verilerine göre tersanelerde çalışan sayısında yüzde 1.53'lük bir artış meydana geldi.