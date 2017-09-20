Van Demirciler Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Van Muharip Gaziler Derneğini...

Van Demirciler Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Van Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İdris Karael, gazilerin vatan sevgisinin yaşayan tarihi tanıkları olduğunu belirterek, "Sizlere çok şey borçluyuz. Gazilerimiz; milletimizin vatanseverliğinin, fedakârlığının, gücünün ve kahramanlığının yaşayan değerleridir. Vatanı, bayrağı, milleti ve devleti için canını seve seve ortaya koyup, gerektiğinde şehit olmaktan çekinmeden savaşan kahraman gazilerimiz, cennet vatanımızın en önemli unsurlarıdır. Şehit ve gazilerimizin en büyük emanetleri, bu cennet vatan olduğunu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Tarih boyunca şehitlerimiz ve gazilerimizin canlarını ortaya koyduğu mücadeleler sonucunda zaferlere ulaşılmıştır. Gazilerimizin hak ettikleri şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayarak ve onları el üstünde tutarak minnet borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebiliriz. Şehit ve gazilerimizin bizlere en büyük emaneti olan vatanımıza, bayrağımıza, devletimize, aziz milletimize sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Bu vesileyle TBMM tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ile "Mareşal" rütbesi verilmesinin 96. yıldönümünü ve 19 Eylül Gaziler Gününü kutluyorum" dedi.