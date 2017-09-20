19 Eylül Gaziler Günü Kartal’da Kutlandı

Kartal Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ağırladı.

Kartal Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ağırladı.

Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Gülcemal Fidan ve Ali Apaydın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Yemeğe Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Gülcemal Fidan ve Ali Apaydın'ın yanı sıra Kartal İlçe Emniyet Müdürü Efkan Korkmaz, Kartal İlçe Müftüsü Mustafa Baytar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, köy derneklerinin temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Kartal Kaymakamı Cemil Aksak ile Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, gazi ve şehit aileleriyle yakından ilgilenerek Gaziler Günü'nü kutladı.