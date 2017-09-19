19 MAYIS STADI YIKILIYOR

42 YILDIR HİZMET VERİYORDU
Samsun’da 23 Şubat 1975'te Trabzonspor maçı ile faaliyete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan 20 Mayıs 2017 tarihindeki Bandırmaspor karşılaşmasına dek Samsunspor'un evinde oynadığı maçlarda ev sahipliği yapan 19 Mayıs Stadı Stadyumu’nun Toplu Konut Dairesi (TOKİ) tarafından yıkılacağı öğrenildi. 19 Mayıs Stadı 1975 yılından bu yana kadar Kırmızı-Beyazlı ekibin birçok sevinç ve üzüntüsüne ortak olmuştu.
YIKIM TARİHİ NETLEŞMEDİ
Dünya’nın en büyük 3. Organizasyonu olan 2017 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarına da ev sahipliği yapan Samsunspor’un emektar stadı TOKİ’ye devredilmişti. İsmini Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a geldiği tarih olan 19 Mayıs 1919'dan alan Stadyumda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi birçok etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Yıkım tarihi ile ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı.
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