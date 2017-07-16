19 Mayıs tek yürek oldu

19 Mayıs'taki 15 Temmuz Millet Meydanı darbe girişiminin 1. yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliğinde doldu taştı. Başkan Topaloğlu, "Halkın üstünde başka bir güç yok" dedi

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümünde 19 Mayıs halkı, 15 Temmuz Millet Meydanı'na akın etti. 15 Temmuz'da kaybettiğimiz şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganlarının atıldığı programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

"15 Temmuz 2016’da birçok 19 Mayıslı gazi oldu" diyen AK Parti İlçe Başkanı Av. İrfan Kalaycı; "Beyinleri çürümüş insanlar bu millete ihanet etti. Artık dünyadaki egemen güçlerin gösterdiği yoldan değil, reisimizin gösterdiği yoldan gideceğiz" dedi.

HALKIN ÜSTÜNDE BAŞKA BİR GÜÇ YOK

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu; "Cumhurbaşkanımızın, çağrısından sonra meydanlarda toplandık. 15 Temmuz saldırısını basit bir ihtilal girişimi olarak görmüyorum. Bana göre; 15 Temmuz atalarımızdan bize kalmış cumhuriyetimizi yok etmek için yapılan büyük bir katliam ve hain harekettir. 40 yıllık planın 20 saatte bozulduğu gün olan 15 Temmuz’u ne unutacağız, ne de unutturacağız. Allah’ım bize güç verdi ve hain saldırılardan korudu. Çanakkale saldırısına benzer bir saldırı yaşadık, Allah bir daha göstermesin” dedi.

15 Temmuz Millet Meydanı'nı hınca hınç dolduran 19 Mayıslı hemşerilerine teşekkür eden Başkan Topaloğlu; "Böylesine güzel yürekli insanların olduğu güzel ilçemize hizmet etmekten gurur duyuyorum. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu. 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner de, alanları dolduran vatandaşlara teşekkür etti. Feride İÇKİLLİ

Program, ikramlar, ilahiler, kasideler, şiirler ve sinevizyon gösterilerinin ardından sabah namazı kılınması ile son buldu.