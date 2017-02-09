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19 Mayıs'a üç yeni Köprü

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19 Mayıs'a üç yeni Köprü
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nun girişimleri sonucunda DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nden talep edilen 3 adet köprünün ihalesi gerçekleşti

Samsun 19 Mayıs İlçesi'nde içinden geçen Engiz Deresi üzerindeki taşkın koruma çalışmaları devam ederken, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nun girişimleri sonucunda DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nden talep edilen 3 adet köprünün ise ihalesi gerçekleşti.

Belediye Başkanı Topaloğlu, ilçede bulunan Engiz Deresi üzerine 3 adet yeni köprü yapılacağını açıkladı. Topaloğlu, 2 adet dekoratif kemer köprü ve 1 adet yaya platformunun yanı sıra bin 250 metre taş duvar, bin 250 metre yaya korkuluğu da ihale içerisinde bulunduğunu açıkladı.

Başkan Topaloğlu, "DSİ Bölge Müdürlüğümüz ile yaptığımız istişareler neticesinde ilçe merkezimizde bulunan Engiz Deresi üzerine iki tane araç geçişi için bir tane de yaya geçişi için köprü yapılacak. Ayrıca ihale edilen Dere Islah projesinin ikinci etabı olan İlçe Jandarma’dan 19 Mayıs Barajımıza kadar olan kısmın ıslahı yapılacak.Köprü projelerimizle bölgedeki yolların trafik yükünü hafifletip şehir içi ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca İki mahalle arasındaki ulaşım bütünlüğü de sağlanmış olacak. Köprülerimiz çok kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

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