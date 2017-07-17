19 Mayıs’ta Kaza: 1 Yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ali Can B'nin(22) kullandığı 01 BHN 200 kamyonet ile karşı istikametten dönüş yapmak isteyen Murat S.(27) idaresindeki 55 YF 320 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şoka giren 55 YF 320 plakalı otomobil sürücüsü Murat S.'nin fren yerine gaza basması sonucu otomobil refüjdeki tel örgünün üzerinden karşı şeride geçerek park halinde duran iki otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Murat S., 112 Acil ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.