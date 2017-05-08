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19 Mayıs’ta "Sağlık İçin Hareket Et" Bisiklet Turu

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19 Mayıs’ta "Sağlık İçin Hareket Et" Bisiklet Turu
Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Gençlik Merkezi "Sağlık İçin Hareket Et" günü dolayısıyla bisiklet kullanımının ve sağlıklı yaşamın insan hayatındaki...

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Gençlik Merkezi "Sağlık İçin Hareket Et" günü dolayısıyla bisiklet kullanımının ve sağlıklı yaşamın insan hayatındaki önemine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

"Sağlık İçin Hareket Et" sloganıyla başta kalp hastalıkları olmak üzere bisiklet kullanımının insan sağlığındaki önemini vurgulamak ve bu noktaya dikkat çekmek için düzenlenen bisiklet turuna 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, gençler ve vatandaşlar katıldı.

"Sağlıklı yaşamın en önemli ayaklarından biri hareketli yaşam" diyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Sağlık için hareket, hareket için bisiklet diyerek bugün Gençlik Merkezimizin öncülüğünde bisiklet gezisi düzenliyoruz. Sağlıklı yaşamın en önemli ayaklarından birisi olan hareketli yaşam hayatımızın bir parçası olması gerekiyor. Her yaş grubundaki her vatandaşımızın kendisine saygı duyuyorsa, sevdiklerine değer veriyorsa onun için anlamlı olan önce sağlıklı olmaktır. Sağlıklı olabilmek için de, kötü alışkanlıklardan uzak durmak, sağlıklı beslenmek ve sağlıklı yaşam sürdürebilmek önemlidir" dedi.

19 Mayıs Gençlik Merkezi önünden başlayan gezi yapılan ilçe turundan sonra başladığı yerde son buldu.

19 Mayıs’ta "Sağlık İçin Hareket Et" Bisiklet Turu

19 Mayıs’ta "Sağlık İçin Hareket Et" Bisiklet Turu

19 Mayıs’ta "Sağlık İçin Hareket Et" Bisiklet Turu

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