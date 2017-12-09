19 Meslek Odası Başkanına Proje Bilgilendirmesi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, ellerinden geldikçe esnafa sahip çıktıklarını belirterek, "Van Esnaf ve Sanatkarlar...

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, ellerinden geldikçe esnafa sahip çıktıklarını belirterek, "Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile proje eğitimi düzenlemek ve işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.

DAKA ve KOSGEB tarafından Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı 19 meslek odası başkanına desteklenen projeler hakkında bilgilendirme yapıldı. DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, KOSGEB İl Müdür Yardımcısı Abdulhadi Arvas ve birliğe bağlı 19 meslek odası başkanının katıldığı bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Aydemir, esnaf ve sanatkarların sorunlarını dile getirdi. Muhittin Aydemir, "Esnaf ve sanatkarlarımız gerçekten sıkıntı yaşıyor. KOSGEB'in çözüm noktası olmasını istiyor ve KOSGEB tarafından esnaf ve sanatkarlarımıza her zaman gerekli desteğin verilmesini istiyoruz. Gerek yeni girişimcilere, gerekirse esnaf ve sanatkarımıza kredi desteğinin sürekli sağlanmasını istiyoruz" dedi.

KOSGEB İl Müdür Yardımcısı Abdulhadi Arvas ise, esnaf ve sanatkarlar için ellerinden gelen desteği verdiklerini ve vermeye hazır olduklarını belirterek, "Esnafımız yeter ki bize müracaat etsin, genç girişimcilerimiz proje getirsinler, her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

Arvas, mevcut kayıtlı esnaf ve sanatkarların yılda bir defa kayıtlarını güncellemeleri gerektiğini de hatırlattı.

İranlı turistlerin ekonomiye katkısı

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, DAKA olarak Van, Muş, Hakkari ve Bitlis olmak üzere 4 ilde hizmet verdiklerini söyleyerek, "Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 19 meslek odası olan büyük bir ailedir. Biz elimizden geldikçe esnafımıza sahip çıkıyoruz. Son zamanlarda Van'a akın eden İranlı turistler, ekonomik bakımdan esnafımıza çok büyük destek sağlamıştır. Özellikle ulaştırma ile yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren esnaflarımızın daha iyi eğitim almaları gerekir. Van'daki tüm esnaf ve sanatkarlara her türlü eğitim desteği sağlayacağız. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile proje eğitimi düzenlemek ve işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.

Meslek odası başkanlarının da görüşlerini dile getirmesiyle toplantı sona erdi.