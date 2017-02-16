19 Oda Başkanından ‘Evet’ Sözü

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van'da bir araya geldiği 19 oda başkanından referandum için "evet" sözü aldı.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van'da bir araya geldiği 19 oda başkanından referandum için "evet" sözü aldı.

Van Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Çiftci, bir araya geldiği oda başkanlarından referandum için "evet" sözü aldı. Çiftci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine tüccar, iş adamı, meslek odaları ve esnafın en büyük katkıyı vermesini sağlamak için birlikte kararlar alacaklarını ifade ederek, "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Buna dönük olarak anayasa değişikliğinin onaylanacağı referandum ile ilgili çalışmalar yapacağız. Vanlılar olarak çok iyi biliyoruz ki; AK Parti hükümetleriyle birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize çok önemli yatırımlar yapıldı. Alt ve üst yapılarda Türkiye'de devrim gerçekleştirildi. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Van'da da önemli yatırımlara imza atıldı. AK Parti hükümetleri için Van, her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın Van'a her zaman pozitif ayrımcılığı olmuştur" diye konuştu.

Yetkinin sadece millette olduğunu ortaya koymak amacıyla birçok anayasal ve yasal düzenlemenin yapıldığını da belirten Çiftci, iki başlılığın ortadan kaldırılması, halkın doğrudan temsili, istikrarın daim olması, kararların hızlı alınması için anayasa değişikliğinin ortaya konulduğunu söyledi. Halk oylamasının Türkiye'nin kaderi olduğuna dikkat çeken Çiftci, "Bu bir seçim, bir siyasi partinin kazanması olayı değil. Halkın kendisini ve ülkesini geleceğe taşıyacak yeni bir hükümet sistemini ortaya koyma olayıdır. İstikrar mı devam edecek? Yoksa istikrarsızlara yol açacak yapı mı devam edecek? Bunun düşünülmesi gerekmektedir. Oysa yetkiyi ve güvenoyunu Cumhurbaşkanı direkt halktan alacak. Meclis güçlü şekilde yerinde durarak yasama faaliyetlerini gerçekleştirecek. Bu ülkenin bütünlüğü, birliği ve beraberliği temsil edilecek. Hızlı kararlarla zaman kaybı ortadan kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

Referandumda, Van'da en yüksek "evet" oyunun çıkması için çalışacaklarını da dile getiren Çiftci, ülkenin selameti, istikrar ve yeni yatırımlar için bunun gerekli olduğunu sözlerine ekledi. Esnafın tarih boyunca gelen devasa sorunlarını hükümetlerinin tek tek çözdüğünü dile getiren Çiftci, "Faizsiz kredi uygulamasını başlattık. Esnaf bu ülkenin dinamizmidir, geleceğidir. Bu ülkenin gelişmesinde bundan sonra da üreterek katkı vermektedir. Biz bu anlamda bakanlık olarak her zaman esnafımızı çok önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah esnafımızla ve sizlerle birlikte olacağız" şeklinde konuştu.

Çiftci, daha sonra ziyarette hazır bulunan esnaf odası başkanlarından tek tek anayasa referandumunda "evet" oyu kullanılacağına dair söz aldı.

VESOB'a bağlı 19 mesleki oda başkanı ise, Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'ye "evet" için söz verdi. Bunun üzerine Çiftci, oda başkanlarına teşekkür ederek, "Bugün burada sizler tavrınızla bunu tescil ettiniz. Sizlere ve temsil ettiğiniz esnaf ve sanatkarlarımıza güveniyor ve inanıyorum. Her zaman bakanlık olarak sizlerin yanınızdayız" dedi.