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1932 Malatyagücü Play-off Maçlarını Düşünüyor

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1932 Malatyagücü Play-off Maçlarını Düşünüyor
Sezona şampiyonluk hedefiyle iddialı bir takım oluşturarak giren 1932 Malatyagücü, Bölgesel Amatör Lig'e yükselme adına son viraj olarak görülen Play-Off...

Sezona şampiyonluk hedefiyle iddialı bir takım oluşturarak giren 1932 Malatyagücü, Bölgesel Amatör Lig'e yükselme adına son viraj olarak görülen Play-Off müsabakalarını düşünmeye başladı.

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi A Grubu'nda haftalar önce Play-Off'u garantileyen 1932 Malatyagücü, Bölgesel Amatör Lig'i hedefliyor.

Bir önceki sezon 2.Amatör kümede namaglûp şampiyon olarak yükseldiği 1.Amatör Küme büyükler liginde iş adamı ve onursal başkan Nurettin Uğur'un destekleri ile iyi bir takım oluşturduklarını söyleyen başkan Aziz Yiğit, "İlk hedefimiz Play- Off'a kalmaktı, çok şükür namaglup olarak bunu da başardık" dedi.

"Hedefimizin BAL ligine çıkmak"

Yiğit, Play-Off'taki şanslarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Play -Off'a kalan takımlarını güçlerini biliyoruz. Hak edenin şampiyon olması en büyük temennimiz. Ancak 1932 Malatyagücü BAL ligine çıkarsa, kurumsal bir yapının yanı sıra tesisleşme adına da çok önemli projeleri olacak. Sayın Nurettin Uğur'un destekleri ile Malatya'ya hem iyi bir takım hem de tesisleşme adına çok önemli bir hedef takım ortaya koyduk. İlk hedefimizin BAL ligine çıkmak olarak ortaya konulması sonrası hedef tutunca tek hedef profesyonel bir takımı ilimize kazandırmak olacaktır. Play -Off öncesi uzun süredir takımdan uzak olan önemli oyuncularımızdan Ahmet Aşıt'ın sakatlığının devam etmesi ve Play- Off müsabakasına yetişmemesinin eksikliğini takıma yeni katılan tecrübeli oyuncular ile kapatacağımızdan eminim. Hafif sakatlıkları olan kaptan Ümit Kara, Eren Dönmez, Nail Güler, Burak Acil, Berkay Maden ve Ahmet Tunç'u Play -Off'a yetiştirmenin çalışmasını sürdürüyoruz" diye konuştu.

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