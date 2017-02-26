  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

1960 Silopispor 3’üncü Sıraya Yerleşti

» »
1960 Silopispor 3’üncü Sıraya Yerleşti
Bölgesel Amatör Lig'de Silopi'yi temsil eden 1960 Silopispor Ağrı 1970 Spor'u 3-1 yenerek 3'üncü sıraya yerleşti.

Bölgesel Amatör Lig'de Silopi'yi temsil eden 1960 Silopispor Ağrı 1970 Spor'u 3-1 yenerek 3'üncü sıraya yerleşti. Maçta engelliler halaylı kutlama yaptı.

Şehir Stadında oynanan maça Şırnak Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Silopi Belediye Başkan yardımcısı Abdullah Ökten, kulüp başkanları ve taraftarlar katıldı. Maçın ilk yarsısı golsüz tamamlanırken ikinci yarısında 1960 Silopispor, Emir Özbay, Serkan Gül, Serkan Aksoy'un attığı goller ile karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Maçı izlemeye gelen engelli vatandaşlar maçta davul zurna ile halay çekti.

1960 Silopispor 3’üncü Sıraya Yerleşti

1960 Silopispor 3’üncü Sıraya Yerleşti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1960 Silopispor 3’üncü Sıraya Yerleşti26 Şubat 2017 Pazar 16:03
  • Muğlaspor: 2 12bingöl: 026 Şubat 2017 Pazar 16:03
  • Ayso Akreditasyon Sertifikası İle 5 Yıldız Kapsamına Girmeye Hak Kazandı26 Şubat 2017 Pazar 16:03
  • Bozdoğan’da Deve Güreşlerini 15 Bin Kişi İzledi26 Şubat 2017 Pazar 15:58
  • Tosya’da 300 Öğrenci Futbol Seçmelerine Katıldı26 Şubat 2017 Pazar 15:58
  • 10. Kez Başkanlığa Seçildi, Rekor Kırdı26 Şubat 2017 Pazar 15:53
  • İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binasının Temeline İlk Kazma Vuruldu26 Şubat 2017 Pazar 15:53
  • Çeşme’den Türkü Aktı26 Şubat 2017 Pazar 15:53
  • Öner: “Hocalı Hep Kanayan Yaramız Olacak”26 Şubat 2017 Pazar 15:48
  • Karaköprü Belediyespor : 1 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor : 126 Şubat 2017 Pazar 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti