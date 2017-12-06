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2 bin mahalle bekçisi alımına 10 bin başvuru

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2 bin mahalle bekçisi alımına 10 bin başvuru
İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul'a alınacak 2 bin mahalle bekçisi için 9 bin 980 aday başvurdu. Adaylardan 8’inin yüksek lisans, bin 170’inin lisans ve bin 157’sinin ön lisans yaptığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul’daki 39 ilçe kaymakamlığı aracılığı ile yaptığı KPSS koşulu aranmayan bekçi başvuruları 8-22 Kasım tarihleri arasında alındı. Kaymakamlıklarda 5 Aralık'ta başlayan sözlü sınavlar 13 Aralık'ta tamamlanacak. Yazılı sınavlar ise, 24 Aralık'ta yapılacak.  Esenyurt ve Küçükçekmece'ye ise 100 'er bekçi  alınacak. En az bekçi kadrosu 6 kadro ile Şile'ye tahsis edildi. Geçen ağustos ayında ilk kez 700 bekçi sınavlarla alınmış bunlar kademeli olarak görev başlatılmıştı.
 
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 'Gece Kartalları' olarak nitelendirdiği, özel harekat şube polislerinin de eğitim vereceği araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretilecek mahalle gece bekçileri, tabanca, cop, kelepçe, el fenerinin yanı sıra düdük taşıyacak.
 
BEKÇİ ADAYLARINDAN 8’İ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ
Önümüzdeki yılın başlarında görev verilecek 2 bin mahalle bekçisi kadrosu için 9 bin 980 başvuru yapıldı. Bekçi adaylarından 7 bin 645’ini lise mezunlarını oluştururken, ön lisans diplomalı bin 157, lisans diplomalı bin 170 ve yüksek lisans mezunu 8 aday da bu görev için aday oldu. Lisans üstü eğitimli 8 bekçi adayından ikisinin Ümraniye, diğerlerinin ise Bahçelievler, Şişli, Sarıyer, Bakırköy, Arnavutköy ve Çatalca’da olduğu ifade edildi.  DHA
 

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