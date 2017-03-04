  • BIST 89.722
  • Altın 146,981
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

2 Bin Polis İle Asayiş Uygulaması

» »
2 Bin Polis İle Asayiş Uygulaması
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, ekipleri uygulama sonucunda 156 gram uyuşturucu, 387 paket kaçak sigara, 9 adet sigaramatik tabir edilen kumar makinası, 9 adet...

Bursa'da 2 bin polisin katılımı ile asayiş uygulaması yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, ekipleri uygulama sonucunda 156 gram uyuşturucu, 387 paket kaçak sigara, 9 adet sigaramatik tabir edilen kumar makinası, 9 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, bir miktar sahte para, çeşitli bankalara ait çek defteri, hassas terazi ve mermi çekirdekleri ele geçirildi. Terör, trafik, asayiş, narkotik ve siber suçlar şubelerinde polislerin katıldığı uygulamada kafe, kıraathane, internet kafe, oyun salonları, şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yapıldı. Kontrol noktalarında durdurulan araç aranırken, içinde bulunanlar da GBT kontrolünden geçirildi. 2 bin polisin katılımıyla düzenlenen uygulamada, 1528 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı. 765 araç sorgusunda ise 86 araç hakkında cezai işlem uygulandı.

2 Bin Polis İle Asayiş Uygulaması

2 Bin Polis İle Asayiş Uygulaması

2 Bin Polis İle Asayiş Uygulaması

2 Bin Polis İle Asayiş Uygulaması

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağ’da Fuhuş Operasyonu03 Mart 2017 Cuma 23:23
  • Tekirdağ’da Silah Zoruyla Senet İmzalattıran 3 Kişi Tutuklandı03 Mart 2017 Cuma 23:18
  • Adana’da İstinat Duvarı Devrildi, 6 Araç Hurdaya Döndü03 Mart 2017 Cuma 23:03
  • Şanlıurfa’da Yağmur Sonrası Ev Ve İş Yerlerini Su Bastı03 Mart 2017 Cuma 22:43
  • Çanakkale’de 146 Kaçak Göçmen Yakalandı03 Mart 2017 Cuma 22:38
  • Yan Baktı Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı03 Mart 2017 Cuma 22:38
  • İstanbul Adliyesindeki Rüşvet Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı03 Mart 2017 Cuma 22:38
  • Bakanı Karşılamaya Giden Konvoyda Kaza: 5 Yaralı03 Mart 2017 Cuma 22:33
  • Hırsız Polise Biber Gazı Sıktı03 Mart 2017 Cuma 22:18
  • Elazığ’da Terör Operasyonu: 3 Gözaltı03 Mart 2017 Cuma 21:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti