2 Bin Polis İle Asayiş Uygulaması

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, ekipleri uygulama sonucunda 156 gram uyuşturucu, 387 paket kaçak sigara, 9 adet sigaramatik tabir edilen kumar makinası, 9 adet...

Bursa'da 2 bin polisin katılımı ile asayiş uygulaması yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, ekipleri uygulama sonucunda 156 gram uyuşturucu, 387 paket kaçak sigara, 9 adet sigaramatik tabir edilen kumar makinası, 9 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, bir miktar sahte para, çeşitli bankalara ait çek defteri, hassas terazi ve mermi çekirdekleri ele geçirildi. Terör, trafik, asayiş, narkotik ve siber suçlar şubelerinde polislerin katıldığı uygulamada kafe, kıraathane, internet kafe, oyun salonları, şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yapıldı. Kontrol noktalarında durdurulan araç aranırken, içinde bulunanlar da GBT kontrolünden geçirildi. 2 bin polisin katılımıyla düzenlenen uygulamada, 1528 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı. 765 araç sorgusunda ise 86 araç hakkında cezai işlem uygulandı.