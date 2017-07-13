2. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda Ödüller Sahiplerini Buldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne sayılı günler kala "İhanet ve Direniş" temasıyla bu yıl 2'incisi düzenlenen Çekmeköy Uluslararası Kısa...

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne sayılı günler kala "İhanet ve Direniş" temasıyla bu yıl 2'incisi düzenlenen Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Onlarca filmin değerlendirildiği yarışmada, İhlas Haber Ajansı da 15 Temmuz En Uzun Gece Belgeseli ile ödüle layık görüldü.

Çekmeköy Belediyesinin Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl 2'incisini düzenlediği Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, yarışmanın jüri üyesi oyuncu Osman Tanülkü, filmleri ile yarışmaya katılanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp protokol konuşmalarıyla devam eden törende 15 Temmuz şehitleri anılırken, darbe girişiminin milletin ve devletin iradesiyle atlatıldığına dikkat çekildi. Ardından ödül alan filmlerin gösterildiği törende İhlas Haber Ajansı Muhabiri Serdal Altıntepe'nin hazırladığı kalkışmayı anlatan 15 Temmuz En Uzun Gece Belgeseli ödüle layık görüldü. Ödülü Altıntepe adına İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hasibe Karadağ aldı. Geceye Ankara'daki programından dolayı katılamayan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ise gönderdiği video ile katılımcıları selamlayarak, ödül alan isimleri tebrik etti.

Gecede, 96 film arasından Caner Menemencioğlu'nun yazıp yönettiği Hüma filmi birincilik ipini göğüslerken, 30 bin liralık ödül çekini AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci takdim etti. Ahmet Sami Kuriş'in yazıp yönettiği Bir İhanet Bin Diriliş ikinci olurken, yarışmanın üçüncüsü ise Serdar Koçak'ın hazırladığı Ellili Kukla filmi oldu.

"Unutturmamak ve unutmama adına birçok çalışma yaptık"

15 Temmuz gecesi yaşananların gelecek nesillere sanat yapıtları aracılığıyla aktarılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Unutturmamak ve unutmama adına birçok çalışma yaptık. Gelecek nesiller şunu desin şunu görsün istedik. Gerçekten bir terör örgütü bir çete vardı. Ben inanıyorum gelecek nesiller onlarca yıl sonrada bu kısa film yarışmalarından çıkacak olan filmleri izledikleri zaman şehitlerimize minnetle yad edecek. O şehitler sayesinde biz bugün bu ülkede yaşıyoruz diye. İşte böyle bir güzel eseri organize etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Ankara'da yaşadığım için bu olayı ben birebir hissettim"

Hüma filmi ile yarışmada onlarca film arasından birinci olan ve çok mutlu olduğunu ifade eden Caner Menemencioğlu, "Ankara'da yaşadığım için bu olayı ben birebir hissettim, hatta dışarıdaydım. Ama Türkiye'de bu hareketin olduğundan haberi olmayan insanlar ertesi sabah uyandıklarında birçok şeyin değiştiğini, bu ihanet hareketinin gerçekleştiğini sonradan fark ettiler. Bizim de filmimizde bunlardan başka bir direniş hikayesi var. Bir köprünün yıkılmasına üzülen bir semazenimizin başından geçen küçük bir hikaye anlatılıyor" ifadelerini kullandı.

Gecede İstanbul Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı 15 Temmuz Bedeli Vatan Olan Mesai, Benim Babam, Korkuya Gitmek, Masal Bitti ve Asım'ın Nesli filmlerine mansiyon ödülleri verildi. Yarışmada ayrıca Otuz Kuş filmine Ömer Halisdemir Özel Ödülü, Şafak Sancısı filmine de Jüri Özel Ödülü verildi. Ayrıca özel bir hastanenin hazırladığı 15 Temmuz'un Gizli Kahramanları ve İstanbul İtfaiyesi'nin hazırladığı Vefa filmlerine de Jüri Özel Ödülü verildi. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda birinci seçilen filme 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 15 bin TL verildi. Şehit Ömer Halisdemir Özel Ödülü'ne 12 bin TL, jüri özel ödülüne 10 bin TL ve 5 film için 5'er bin TL mansiyon ödüllerinin de verildiği yarışmada toplamda 112 bin TL ödül sahiplerini buldu.