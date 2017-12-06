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2 Çocuk Annesi 34 Yaşında Kadın Okuma Yazma Öğreniyor

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2 Çocuk Annesi 34 Yaşında Kadın Okuma Yazma Öğreniyor
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde maddi imkansızlıklar yüzünden hiç okula gitmeyen Songül Korkmaz, okuma yazma öğreniyor.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde maddi imkansızlıklar yüzünden hiç okula gitmeyen Songül Korkmaz, okuma yazma öğreniyor.

34 yaşında olduğunu ve hiç okula gitmediğini belirten Korkmaz, "Ailem maddi zorluklar yüzünden beni okula gönderemedi. Gazete,dergi okuyamıyorum. Telefon kullanırken bile zorlanıyorum. Çalışmak istiyorum ama okuma yazma bilmediğim için hiç bir işe giremiyorum. 2 çocuğum var. Topluma faydalı ve çalışan bir birey olmak istiyorum. Bu durumu Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut'a anlattım. Çektiğim zorlukları aşmam için bana yardım edilmesini istedim. Bana özel bir sınıfta her gün eğitim almaya başladım. Harfleri öğrenip adımı yazmaya başladım. İnşallah kısa zamanda okuma yazmayı tamamen öğrenip diploma alacağım. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut'a çok teşekkür ederim" dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Akbulut, yaptığı açıklamada, "Songül Hanım bize gelip, ben çalışmak istiyorum ama okuma yazma bilmediğim için iş bulamıyorum dedi.. Bizde müdürlüğümüz bünyesinde okuma yazma kursu açıp derslere başladık. Sınıfımızda sadece Songül hanım var. Ama topluma kazandırılması gereken her fert bizim önceliğimizdir. Öğretmen arkadaşlarımız Songül hanımın azminden oldukça memnun. İnşallah eğitimi bitince diplomasını vereceğiz" ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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