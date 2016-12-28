2. Diplomasi Okulu’na Ali Semin Konuk Oldu

Konya'da Selçuklu Gençlik Meclisi Dış İlişkiler Komisyonunun düzenlediği Diplomasi Okulu programının ikinci konuğu Orta Doğu Araştırmaları Uzmanı...

Konya'da Selçuklu Gençlik Meclisi Dış İlişkiler Komisyonunun düzenlediği Diplomasi Okulu programının ikinci konuğu Orta Doğu Araştırmaları Uzmanı Ali Semin oldu.

Selçuklu Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen 2. Diplomasi Okulu, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla devam ediyor. Selçuklu Gençlik Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu tarafından gerçekleştirilen 2. Diplomasi Okulu'nda Türkiye'nin ve dünyanın siyasi, sosyal ve ekonomik meseleleri masaya yatırılıyor. Katılımın yoğun olduğu ikinci programda Orta Doğu Araştırmaları Uzmanı Ali Semin konuk oldu. "Mısak-i Milli", "Milli And-Milli Görev" konularının işlendiği programda Orta Doğu Araştırmaları Uzmanı Ali Semin, Musul-Kerkük sorununa değindi ve Türkiye'nin bu bölgeler üzerinde politikalarından bahsetti. Türkmenlerin Irak'ta üçüncü asli unsur olduğunu belirten Semin, "Türkmenler nüfus bakımından ülke genel nüfusunun yüzde 10-12'sini oluşturmaktadır. Bu da 2,5-3 milyon kişi demek. Türkmenler, ülkenin kuzey ve orta bölgelerinde birbirinden kopuk bir toprak parçası üzerinde yaşamaktalar. Türkmen bölgelerinin temel özelliği ise enerji zenginliği" dedi.

Irak Devleti'nin kuruluşunda Türkmenlerin baskı altında kaldıklarını ifade eden Semin, "Türkmenler, Irak Devleti'nin kurulmasından beri her türlü baskı altında kaldı. Zorunlu göç, asimilasyon, katliam, bireysel idam ve bölgelerinin demografik yapısının değiştirilmesi gibi konulara maruz kaldılar" şeklinde konuştu.