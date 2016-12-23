  • BIST 77.405
  • Altın 127,398
  • Dolar 3,5122
  • Euro 3,6713
  • Samsun -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 5 °C
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

2 Grup Sokak Ortasında Birbirine Kurşun Yağdırdı: 6 Yaralı

» »
2 Grup Sokak Ortasında Birbirine Kurşun Yağdırdı: 6 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı yerde bir kişi saklandığı çatıda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay gece Gebze İstasyon mahallesi Şehit Abdullah Horoz caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında kavga çıktı. Kavga biranda şiddetlenerek silahlı çatışmaya döndü. Her iki grubunda birbirine silahlarla saldırdığı çatışmada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sonrası bir grup lüks bir otomobille çatışmanın yaşandığı yerden hızla uzaklaşarak kaçtı. Çatışmayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Çatışmada 6 kişi yaralandı

İhbar sonrası çatışmanın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine varan polis ekipleri çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri yaralılardan A.K.(46) ile A.K. (40)'ı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, R.A.(36), A.K. Y.(39), R. K. Y.( 27) ve Ş.A.( 36)'yı ise Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Bir kişi saklandığı çatıda silahlarla birlikte yakalandı

Yaralıların olay yerinden götürülmesi ile birlikte çatışmanın çıktığı alana gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın yaşandığı yerde incelemeler yaptı. Polise şahıslardan birinin ara sokaklarda bir iş yerinin çatısında saklandığı ihbarının gelmesi üzerine ekipler şahsı, çatışmada kullanıldığı iddia edilen silahlarla birlikte çatıda kıskıvrak yakaladı. Şahsın isminin İ.Y. olduğu öğrenilirken, şahıs olay yerinde bulunan silahlarla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşanan çatışma sonrasında olay yerinde bulunan otomobillerde ve duvarlarda çok sayıda kurşun deliği olduğu görüldü.

Polis ekipleri çatışma sonrası lüks araçla kaçan şahısları arama çalışması başlatırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

2 Grup Sokak Ortasında Birbirine Kurşun Yağdırdı: 6 Yaralı

2 Grup Sokak Ortasında Birbirine Kurşun Yağdırdı: 6 Yaralı

2 Grup Sokak Ortasında Birbirine Kurşun Yağdırdı: 6 Yaralı

2 Grup Sokak Ortasında Birbirine Kurşun Yağdırdı: 6 Yaralı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soba Zehirlenmesinden Bir Kişi Öldü22 Aralık 2016 Perşembe 23:18
  • Tartıştığı Karısını Bıçaklayarak Öldürdü22 Aralık 2016 Perşembe 22:58
  • Şike Savcısının Kardeşi Fetö’den Tutuklandı22 Aralık 2016 Perşembe 22:13
  • Benzin Deposundan 30 Kilo Toz Esrar Çıktı22 Aralık 2016 Perşembe 22:03
  • Mut’ta Okullara Kar Tatili22 Aralık 2016 Perşembe 21:48
  • Hdp Ve Dbp Kağızman Eş Başkanları Tutuklandı22 Aralık 2016 Perşembe 21:48
  • Fabrika İnşaatında Beton Kalıp Çöktü: 3 Yaralı22 Aralık 2016 Perşembe 21:13
  • Çöken Çatı Altında Kalan 125 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu22 Aralık 2016 Perşembe 21:08
  • Askeri Casusluk Davasında Yeni Karar22 Aralık 2016 Perşembe 21:08
  • Nişan Hazırlıkları Yapan Çiftin Hayallerini Alevler Kül Etti22 Aralık 2016 Perşembe 21:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti