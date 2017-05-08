2 Gün Ara İle Önce Kalp Pili Takıldı Sonra Böbrek Taşları Kırıldı

Denizli'de böbrek taşı şikayetiyle hastaneye müracaat eden 51 yaşındaki İbrahim Kökçü'ye önce kalp pili takıldı 2 gün sonra böbrek taşları kırıldı.

Denizli'de böbrek taşı şikayetiyle hastaneye müracaat eden 51 yaşındaki İbrahim Kökçü'ye önce kalp pili takıldı 2 gün sonra böbrek taşları kırıldı.

Denizli'de 51 yaşındaki İbrahim Kökçü böbrek taşı şikayetleri ile Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Üroloji hekimi Op. Dr. Alper Başakçı'ya başvurdu ve hekimi tarafından gerçekleştirilen muayeneler sonucunda böbreklerinde iltihaplı taşlar olduğu belirlendi. Ancak ameliyat öncesinde, Kardiyoloji Uzmanları Prof. Dr. Halil Tanrıverdi ve Doç. Dr. Yusuf Alihanoğlu tarafından gerçekleştirilen kontrolleri sırasında kalbinin yeterince güçlü atmadığı belirlenen Kökçü'ye böbrek taşı operasyonundan önce kalp fonksiyonlarını düzelten ve ayrıca elektroşok özelliği olan bir kalp pili takılmasına karar verildi. Kalp rahatsızlıkları yaklaşık 3 senedir devam eden İbrahim Kökçü'nün rahatsızlıkları, yaklaşık 2 saat süren başarılı bir kalp pili operasyonun ardından son buldu. Kalp fonksiyonları yeniden normale dönen hasta iki günün ardından Op. Dr. Alper Başakçı tarafından yarım saatlik bir operasyona daha alındı ve endoskopik lazer tedavisi ile böbrek taşlarından kurtuldu. Operasyonun ardından Op. Dr. Alper Başakçı, "Yan ağrısı, idrarda yanma, kanama sıkıntısı olan hastalarımız bu şikayetlerini ihmal ederlerse böbreklerini kaybetme durumuna dahi gelebilirler. Bu yüzden taş rahatsızlığı ihmal edilmemesi gereken bir durumdur" dedi. Doç. Dr. Yusuf Alihanoğlu ise "Kalbinde pompa yetersizliği olan yani kalp yetmezliği yaşayan hastalarımıza taktığımız bu çok fonksiyonlu kalp pilleri sayesinde gerek hastanın yaşam kalitesi normale dönmekte gerekse hastaya uygulanacak olan diğer operasyonların riski en aza indirilebilmektedir."

Kalbindeki zayıflık nedeniyle ciddi nefes alma problemleri yaşayan ve son zamanlarda böbrek taşları nedeniyle yaşadığı ağrılar ile daha da zor zamanlar geçiren İbrahim Kökçü başarılı geçen kalp pili operasyonu ve bu operasyonun ardından gerçekleştirilen böbrek taşı operasyonu ile 4 günde 2 ameliyat atlattı ve sağlıkla evine taburcu edildi.