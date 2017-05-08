  • BIST 94.342
  • Altın 140,537
  • Dolar 3,5536
  • Euro 3,8895
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 19 °C

2 Gün Ara İle Önce Kalp Pili Takıldı Sonra Böbrek Taşları Kırıldı

» »
2 Gün Ara İle Önce Kalp Pili Takıldı Sonra Böbrek Taşları Kırıldı
Denizli'de böbrek taşı şikayetiyle hastaneye müracaat eden 51 yaşındaki İbrahim Kökçü'ye önce kalp pili takıldı 2 gün sonra böbrek taşları kırıldı.

Denizli'de böbrek taşı şikayetiyle hastaneye müracaat eden 51 yaşındaki İbrahim Kökçü'ye önce kalp pili takıldı 2 gün sonra böbrek taşları kırıldı.

Denizli'de 51 yaşındaki İbrahim Kökçü böbrek taşı şikayetleri ile Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Üroloji hekimi Op. Dr. Alper Başakçı'ya başvurdu ve hekimi tarafından gerçekleştirilen muayeneler sonucunda böbreklerinde iltihaplı taşlar olduğu belirlendi. Ancak ameliyat öncesinde, Kardiyoloji Uzmanları Prof. Dr. Halil Tanrıverdi ve Doç. Dr. Yusuf Alihanoğlu tarafından gerçekleştirilen kontrolleri sırasında kalbinin yeterince güçlü atmadığı belirlenen Kökçü'ye böbrek taşı operasyonundan önce kalp fonksiyonlarını düzelten ve ayrıca elektroşok özelliği olan bir kalp pili takılmasına karar verildi. Kalp rahatsızlıkları yaklaşık 3 senedir devam eden İbrahim Kökçü'nün rahatsızlıkları, yaklaşık 2 saat süren başarılı bir kalp pili operasyonun ardından son buldu. Kalp fonksiyonları yeniden normale dönen hasta iki günün ardından Op. Dr. Alper Başakçı tarafından yarım saatlik bir operasyona daha alındı ve endoskopik lazer tedavisi ile böbrek taşlarından kurtuldu. Operasyonun ardından Op. Dr. Alper Başakçı, "Yan ağrısı, idrarda yanma, kanama sıkıntısı olan hastalarımız bu şikayetlerini ihmal ederlerse böbreklerini kaybetme durumuna dahi gelebilirler. Bu yüzden taş rahatsızlığı ihmal edilmemesi gereken bir durumdur" dedi. Doç. Dr. Yusuf Alihanoğlu ise "Kalbinde pompa yetersizliği olan yani kalp yetmezliği yaşayan hastalarımıza taktığımız bu çok fonksiyonlu kalp pilleri sayesinde gerek hastanın yaşam kalitesi normale dönmekte gerekse hastaya uygulanacak olan diğer operasyonların riski en aza indirilebilmektedir."

Kalbindeki zayıflık nedeniyle ciddi nefes alma problemleri yaşayan ve son zamanlarda böbrek taşları nedeniyle yaşadığı ağrılar ile daha da zor zamanlar geçiren İbrahim Kökçü başarılı geçen kalp pili operasyonu ve bu operasyonun ardından gerçekleştirilen böbrek taşı operasyonu ile 4 günde 2 ameliyat atlattı ve sağlıkla evine taburcu edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Travmada Durumunda Hastaya Müdahale08 Mayıs 2017 Pazartesi 11:28
  • Sık Sık Saç Yıkamak Saç Sağlığını Bozuyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 11:08
  • Erkekler Burun Estetiğin De Daha Hassas08 Mayıs 2017 Pazartesi 11:08
  • Gribal Enfeksiyon Sandığınız Hepatit B Olabilir08 Mayıs 2017 Pazartesi 10:33
  • Merdiven Altı Güzellik Merkezlerine Dikkat08 Mayıs 2017 Pazartesi 09:28
  • Uzmanlardan Kene Uyarısı08 Mayıs 2017 Pazartesi 09:23
  • Doğumda Oksijensiz Kalan Bebek Yeniden Hayata Tutundu07 Mayıs 2017 Pazar 15:13
  • Dünyadaki Ölümlerin Yüzde 48’inin Sebebi Kardiyovasküler Hastalıklar07 Mayıs 2017 Pazar 12:53
  • Dr. Hasibe Uyğun Küçükapan: "Annenin, Anne Sütünün Bir Mucize Olduğuna İnanması Gerekiyor"07 Mayıs 2017 Pazar 12:28
  • Yaz Ayı Yaklaşırken Estetik Uygulamalara İlgi Artıyor07 Mayıs 2017 Pazar 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti