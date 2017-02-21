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2 Günde İkinci Kez İntihara Kalkıştı

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2 Günde İkinci Kez İntihara Kalkıştı
Kütahya'da işsiz olduğu gerekçesiyle dün usturayla intihara kalkışan şahıs bugün aynı yerde intihar girişiminde bulundu.

Kütahya'da işsiz olduğu gerekçesiyle dün usturayla intihara kalkışan şahıs bugün aynı yerde intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre. Zafer Meydanı'ndaki şehrin simgesi Çinili Vazo içerisine girip kendisine zarar veren 3 çocuk babası İbrahim T., polis ekipleriyle uzun süren pazarlık yaptı. İşsiz olduğunu ve valilik yetkilileriyle görüşmek istediğini belirten İbrahim T., "Ben işsizim. Kimse benim sorunuma çare üretmiyor. Yetkililerle görüşmek istiyorum. İş istiyorum. Eğer bu isteğim yerine getirilmezse canıma kıyacağım" dedi.

Polis ekipleri tarafından probleminin çözüleceği sözü üzerine olan İbrahim T., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İbrahim T., dün de akşam saatlerinde valilik binası girişinde yine usturayla intihar teşebbüsünde bulunmuş ve polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu intihar girişiminden vazgeçirilmişti.

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