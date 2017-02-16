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2 Gündür Haber Alınamayan Üniversite Öğrencisi Evde Uyurken Bulundu

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2 Gündür Haber Alınamayan Üniversite Öğrencisi Evde Uyurken Bulundu
Bolu'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirirken öğrenci, evinde uyurken bulundu.

Bolu'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirirken öğrenci, evinde uyurken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) öğrencisi 20 yaşındaki Furkan Faik Yılmaz'dan 2 gündür haber alamayan ailesi ve okul arkadaşları polis ekiplerine haber verdi. Borazanlar Mahallesi 434. sokakta ikamet eden üniversite öğrencisinin evine giden polis ekipleri evden ses gelmeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Evin kapısını çilingir yardımıyla açan ekipler, üniversite öğrencisini evinde uyurken buldu. Üniversite öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirleyen sağlık ekipleri ile polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. Furkan Faik Yılmaz'ı evde uyurken bulan öğrencinin ailesi ve arkadaşları derin bir nefes aldı.

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