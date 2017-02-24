2 Hafta Açık Kalan Sergi Bugün Son Buluyor

Şanlıurfa'nın Balıklıgöl platosunda açılan fotoğraf sergisinin geliri Halep'e gönderilecek.

Şanlıurfa'nın Balıklıgöl platosunda açılan fotoğraf sergisinin geliri Halep'e gönderilecek.

Şanlıurfa'da bir yardım derneği tarafından 2 hafta boyunca mağdur Suriyelilerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açılmıştı. Geliri Halep kentinde yaşayan Suriyelilire gönderilecek olan sergi bugün tamamlandı. Sergide toplanan malzemeler ve derneğe yapılan yardımlar Halep'teki Suriyeliler için kullanılacak.

Sergi ile ilgili bilgi veren dernek üyelerinden Ali Ray, "Bu sergide Halep'te yaşanan drama dikkat çekildi. Bir nebze de olsa fotoğraflarla anlatmak istedik. Yardımı dokunan herkesten Allah razı olsun" dedi.