2 Haftadır Kayıp Olan Kişinin Cesedi Bulundu

Uşak'ta yaklaşık 2 haftadır kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu.

Uşak'ta yaklaşık 2 haftadır kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çobanlar dağlık alanda bir erkek cesedi buldu. Durumun emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede cesedin yaklaşık 2 hafta önce kaybolan Şaban Çakar (61) isimli vatandaşa ait olduğu belirlendi.

Çakar'ın cesedi Sivaslı Eldeniz köyü yakınlarında gözetleme kulesine giden sarp arazide üzerinde bulunurken, ilk belirlemelere göre ceset üzerinde herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı belirtildi. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Çakar'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.