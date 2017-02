2 İl 5 Farklı Sonuç

Diyarbakırlı Mehmet Can, 3 yaşındaki kelebek hastası oğlu Siyaben'e engelli raporu almak için 6 ay aralıklarla aynı hastane heyetinin karşısına çıktı.

Diyarbakırlı Mehmet Can, 3 yaşındaki kelebek hastası oğlu Siyaben'e engelli raporu almak için 6 ay aralıklarla aynı hastane heyetinin karşısına çıktı. Hastaneden 5 farklı sonuç alan baba Can, itirazının ardından Elazığ'a gönderildi. Burada oğluna ağır engelli raporu verilen baba sevinçle Diyarbakır'daki heyetin karşısına çıktı. Diyarbakır'daki hastaneden yine ağır engelli raporu alamayan baba, yetkililerden yardım bekliyor.

Mehmet Can, yaklaşık 12 yıl önce eşi Selma ile dünya evine girdi. 11 yıl önce doğan ilk çocukları halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen epidermis bullosa hastalığı ile dünyaya geldi. Eşi ile akraba olmamalarına rağmen çocuklarının kelebek hastalığı ile dünyaya gelmesine şaşıran çift, doğumdan bir hafta sonra çocuklarını kaybetti. Aradan geçen zamanın ardından üç sağlıklı çocukları olan çiftin, 3 yıl önce dünyaya gelen çocuklarına ilk çocukları gibi kelebek hastalığı teşhisi konuldu.

Oran arttı, ağır engelli sayılmadı

Çift, oğulları Siyabend için çalmadık kapı bırakmazken, ağır engelli raporu almak için de birkaç defa hastaneye başvurdu. Siyabend 6 aylıkken hastaneye başvuran aile, heyetin yüzde 60 oranında ağır engelli saymadığı çocukları için 6 ay sonra bir daha heyet karşısına geçti. Aynı hastaneden bu sefer yüzde 80 oranına çıkan raporun ağır engel taşımadığını gören aile, 6 ayın ardından bir daha çocuklarını heyetin karşısına çıkardı. Rapor oranının yüzde 94'e çıktığını gören aile, ağır engel oranı beklerken gördükleri açıklama karşısında şoka girdi. Yüzde 94 engelli sayılmasına rağmen ağır engelli raporu alamayan Can ailesi, itirazda bulundu. İtirazın ardından Elazığ'a gönderilen aile, burada çocuklarını heyet karşısına geçirdi. Heyetin verdiği yüzde 80 oranının ardından ağır engelli saydığı çocukları ile birlikte tekrar Diyarbakır'ın yolunu tutan aile, itiraz sonucunu hastaneye verdi. İtirazın ardından hakem heyetinin karşısına geçen 3 Siyabend Can, yüzde 80 oranında rapor verilerek ağır engelli sayılmadı. Can ailesi, yetkililere seslenerek, yaşadıkları sorunun çözülmesini istedi.

"Elazığ ağır engelli saydı, Diyarbakır saymadı"

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan baba Can, ilk çocuğunun tıpkı Siyabend gibi kelebek hastası olarak dünyaya geldiğini ve onun sadece bir hafta hayatta kaldığını söyledi. İlk çocuğunun vefatının ardından 3 sağlıklı çocuğunun olduğunu belirten baba Can, "Ardından Siyabend ilk çocuğumda olduğu gibi kelebek hastalığı ile doğdu. Eşimle akraba değilim, bu hastalık daha çok akraba evliliğinde ortaya çıkarken biz de bu durum olmamasına rağmen iki çocuğumda da aynı hastalık bulundu. Siyabend, ilk etapta 6 aylıkken hastaneye götürdük. 2 yılın ardından tekrar hastaneye gittik, yüzde 60 oranında rapor verip ağır engelli durumuna hayır dediler. 6 ayın ardından biz bir daha heyete girdik bu sefer oran yüzde 80'e çıktı ama yine ağır engele hayır raporu verdiler. Biz 6 ayın ardından bir daha heyete girdik bu sefer oran yüzde 94'e çıktı fakat ağır engelli durumuna yine hayır dediler. Bir daha girdiğimiz heyette oran bu sefer tekrar yüzde 80'e düştü. Bu sonucun ardından itirazda bulunduk. İtirazın ardından Bizi Elazığ'a gönderdiler. Elazığ'daki heyetin raporunda yüzde 80 oranında engelli ve ağır engelli durumuna evet dediler. bu itiraz sonucunun ardından tekrar Diyarbakır'a döndük ve bize bir daha heyete gireceğimizi söylediler. Biz hakem heyetine girdik bu sefer yine yüzde 80 oranında rapor verip ağır engelli durumuna hayır verdiler" dedi.

"Doktor bana "oğluna ağır engelli raporu vermeyeceğim" dedi"

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittikleri zaman doktorların kendilerine neden tekrar geldiklerini sorduğunu ileri süren Can, şu iddialarda bulundu:

"Doktor bize rapora neden itiraz ettiğimizi sordu. Ben de ağır engelli raporu vermediğiniz için itiraz ettiğimi söyledim. O doktor da bana, yine ağır engelli raporuna hayır vereceğim, aynı olacak dedi. Ben de bunun üzerine, Elazığ'daki hastane verdi, siz neden vermiyorsunuz dedim, o da bana siz çocuğunuza bakmaya mecbursunuz yanıtını verdi. Ben de evet çocuğuma mecburum bakmaya dedim, ama devletin verdiği bir hak vardır, hakkımı siz neden vermiyorsunuz. Benim maddi durumum yeterli değil. Ağır engelli raporunu alıp da çocuğuma daha iyi bakmak istiyorum" dedim."

İHA muhabirinin ulaştığı Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği yetkilileri ise konuyla ilgili gerekli incelemelerin yapılacağını, mağduriyetlerin yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.