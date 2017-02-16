  • BIST 88.108
  • Altın 146,501
  • Dolar 3,6798
  • Euro 3,9150
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 0 °C

2. Kktc Bisiklet Turu Başladı

» »
2. Kktc Bisiklet Turu Başladı
16 farklı ülkeden bisikletçinin katılımı ile gerçekleşen 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu bugün başladı.

16 farklı ülkeden bisikletçinin katılımı ile gerçekleşen 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu bugün başladı.

KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen ve KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ün startı ile başlayan 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu, Başbakanlık Spor Dairesi ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirildi.

KKTC'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif-sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacı ile düzenlenen 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu "Yaşam Sürdükçe, Sürdükçe Keşfet', "Dünya Bisikletçileri Kuzey Kıbrıs'ı Keşfediyor" sloganları ile sürdürülecek.

16 farklı ülkeden 18 bisikletçi takımının yarışacağı turda 4 etapta, 4 gün boyunca 543 kilometre kat edilecek. "Hoş geldiniz" etkinliği ile başlanan organizasyon 19 Şubat'ta düzenlenecek "The Tour After Party" ile son bulacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Murat Cavcav, Gençlerbirliği Başkanlığına Aday16 Şubat 2017 Perşembe 11:08
  • Ersun Yanal’dan Rehavet Uyarısı16 Şubat 2017 Perşembe 10:53
  • Tudor, Galatasaray’ın 59. Teknik Direktörü16 Şubat 2017 Perşembe 10:43
  • Bursaspor’da Hedef Mutlak Galibiyet16 Şubat 2017 Perşembe 10:38
  • Eyof 2017’ De Üçüncü Gün Bireysel Yarışlarla Devam Etti16 Şubat 2017 Perşembe 10:33
  • Çalımbay: "Kazanmak İçin Her Şeyi Yapacağız"16 Şubat 2017 Perşembe 10:23
  • Gölbaşı Belediyespor’dan Osmanlıspor’a Transfer16 Şubat 2017 Perşembe 10:23
  • Balıkesirspor Yönetiminden Taraftarlara Uyarı16 Şubat 2017 Perşembe 09:58
  • Yeni Ragbi Federasyonu Başkanı İddialı16 Şubat 2017 Perşembe 09:43
  • Çat Gençlikspor, İki Yıldır Yenilmiyor16 Şubat 2017 Perşembe 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti