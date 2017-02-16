2. Kktc Bisiklet Turu Başladı

16 farklı ülkeden bisikletçinin katılımı ile gerçekleşen 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu bugün başladı.

16 farklı ülkeden bisikletçinin katılımı ile gerçekleşen 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu bugün başladı.

KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen ve KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ün startı ile başlayan 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu, Başbakanlık Spor Dairesi ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirildi.

KKTC'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif-sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacı ile düzenlenen 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu "Yaşam Sürdükçe, Sürdükçe Keşfet', "Dünya Bisikletçileri Kuzey Kıbrıs'ı Keşfediyor" sloganları ile sürdürülecek.

16 farklı ülkeden 18 bisikletçi takımının yarışacağı turda 4 etapta, 4 gün boyunca 543 kilometre kat edilecek. "Hoş geldiniz" etkinliği ile başlanan organizasyon 19 Şubat'ta düzenlenecek "The Tour After Party" ile son bulacak.