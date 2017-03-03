2 Köpek Daha Zehirlendi

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaklaşık 2 ay önce 12 köpek ile 2 kedinin zehirlendiği bölgede 2 köpek daha ölü bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaklaşık 2 ay önce 12 köpek ile 2 kedinin zehirlendiği bölgede 2 köpek daha ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kepez'in Duraliler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kılar, 3 gün önce kaybolan golden retriever cinsi "Efe" adlı köpeğini boş bir arazide ölü buldu. Kılar, köpeğinin yaklaşık 5 metre yanında başka bir köpeğin daha zehirlendiğini fark etti.

Mahallede köpeklerin sürekli zehirlenerek öldürüldüğünü ileri süren Hüseyin Kılar, "Komşularımızın zaman zaman köpeklerinin öldüğünü duyuyorduk. Ben 3 gündür köpeğimi her yerde aradım. Sosyal medyada bulunması için paylaşımlar yaptım. Bu köpekler Allah'ın sessiz kulları. Ne günahları vardı? Yazık. Böyle bir vahşet olamaz. Yetkililer artık buna bir "Dur" desin" dedi.

Öte yandan, yaklaşık 2 ay önce de mahalle sakinleri aynı bölgede 12 köpek ve 2 kediyi zehirlenmiş halde bulmuştu.