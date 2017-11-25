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2 Milli Güreşçi Madalya İçin Mindere Çıkacak

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2 Milli Güreşçi Madalya İçin Mindere Çıkacak
Polonya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası serbest stilde yapılan ilk gün müsabakalarıyla sürerken 57 kiloda Süleyman Atlı ve 61 kiloda Sedat...

Polonya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası serbest stilde yapılan ilk gün müsabakalarıyla sürerken 57 kiloda Süleyman Atlı ve 61 kiloda Sedat Özdemir bu akşam bronz madalya için mindere çıkacaklar.

İlk turda Rami Alama (KSA) ile karşılaşan 57 kilo sporcusu Süleyman Atlı rakibini 10-0 yenerek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Ermeni sporcu Gevorg Tadevosyan'un karşısına çıkan Süleyman baştan sona üstün bir performans ortaya koyarak rakibini 8-2 yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Rus sporcu Khasankhusein Badrudinov'la karşılaşan milli sporcu kıran kırana geçen bir maçın ardından minderden 5-4 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakip Bulgar Mikyay Salim Naim oldu. Mücadeleyi 11-4 kaybeden Süleyman Atlı, bronz madalya mücadelesine kaldı. Milli oyuncu, bu akşam Çinli Wanhao Zou ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'yi 61 kiloda temsil eden Sedat Özdemir ise ilk turda Amerikalı Mitchel Steven ile yaptığı maçı 8-5 kazanarak ikinci tura yükselmeyi başardı. İkinci turda Ukraynalı Petro Bileichuk karşısında zorlanmayan milli sporcu minderden 4-0 galip ayrıldı. Bir üst turda Ravinder Ravinder (İND) karşısında iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen 8-8 biten maçta rakibine şanssız bir şekilde yenilen Sedat Özdemir bu akşam Mihai Esanu ile bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Öte yandan 86 kiloda mücadele eden Murat Ertürk ve 125 kiloda Salim Ercan rakiplerine mağlup olarak şampiyonaya veda ettiler.

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