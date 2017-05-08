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"2. Ormancılık Ve Su Şurası" Afyonkarahisar’da Tamamlandı

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"2. Ormancılık Ve Su Şurası" Afyonkarahisar’da Tamamlandı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Ormancılık ve Su Şurası" 5-7 Mayıs tarihleri arasında 500 katılımcı ile toplandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Ormancılık ve Su Şurası" 5-7 Mayıs tarihleri arasında 500 katılımcı ile toplandı. Şura süresince ülkemizin orman ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi hususlarında 101 karara imza atıldı.

Uzun süredir devam eden hazırlıkların sonucu gerçekleştirilen "2. Ormancılık ve Su Şurası" tamamlandı. Şura hazırlıkları, 18 adet çalışma grubu ile muhtelif alt çalışma grupları tarafından yapıldı. Şura belgelerini hazırlayan çalışma grubuna; Bakanlık birimleri, üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden yaklaşık 800 kişi katıldı.

5-7 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapılan ve açılış konuşmasını da Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun yaptığı toplantıda, ülkemizin sahip olduğu orman ve su kaynaklarının yönetiminde ileriye dönük strateji ve politikalar masaya yatırılarak karşılaşılan zorlukların çözümü çok katılımlı bir yaklaşımla müzakere edildi.

Şura süresince 101 karar alındı

300'ü şura üyesi olmak üzere 500 kişi ile gerçekleştirilen "2. Ormancılık ve Su Şurası'nda su, ormancılık, iklim ve meteoroloji, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik ile çölleşme ve erozyonla mücadele komisyonları oluşturuldu. Bu komisyonların çalışmaları sonucunda ise toplam 101 karar alındı.

Kararlar 2023 hedeflerine rehberlik edecek

Alınan bu kararlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın uhdesinde olan su, ormancılık, doğa koruma gibi hususlardaki çalışmalarına yön verecek, bu konulardaki strateji belgelerine, eylem planlarına rehberlik edecek ve Bakanlığın 2023 hedeflerine ulaşmasında en büyük yardımcısı olacak. Bundan sonraki süreçte alınan kararlar Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun onayıyla yayınlanacak. Sonrasında ise alınan kararların uygulamaya geçirilmesi maksadıyla eylem planları hazırlanacak ve bu kararlara ilişkin gerçekleşmeler, 1. Ormancılık ve Su Şurası'nda olduğu gibi sürekli izlenecek.

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