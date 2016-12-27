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2. Osb Arsa Tahsislerinde Son Aşamaya Gelindi

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2. Osb Arsa Tahsislerinde Son Aşamaya Gelindi
Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Tahsis Komisyonu, ek tahsis taleplerinin görüşüldüğü 5. toplantısını Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) gerçekleştirdi.

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Tahsis Komisyonu, ek tahsis taleplerinin görüşüldüğü 5. toplantısını Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) gerçekleştirdi.

ETSO Meclis Başkanı ve Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya ve 5. Grupta yer alan yatırımcılar ile daha önceki toplantılara katılamayan diğer gruplardaki yatırımcılar katıldı.

Toplantıda ilk olarak 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya, organize sanayi bölgesi ve tahsis şartlarıyla ilgili yatırımcılara bilgi verdi. Toplantıda daha sonra konuşan AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da, 2. OSB'de yapılacak tahsislerin Erzurum için faydalı yatırımlara vesile olması temennisinde bulundu. Erzurum'da yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin, hükümetin Cazibe Merkezleri Programı'nın imkanlarından da faydalanıp, üretime ve istihdama daha fazla katkı sağlayacak yatırımlar yapmasını istedi.

Konuşmaların ardından devam eden toplantıda, tahsis talebinde bulunan yatırımcılar birebir dinlenilerek talepleri hakkında bilgiler alındı. Yatırımcıların soruları tahsis komisyonu tarafından cevaplandırıldı.

İlk 4 toplantıya ek olarak düzenlenen 5. Toplantının ardından tahsis komisyonu değerlendirme raporu hazırlayarak yönetim kuruluna sunacak. Değerlendirme raporu, tahsis talebinde bulunan yatırımcılarının bilgilerinin bir özeti olacak şekilde hazırlanacak ve tahsislerle alakalı bir karar niteliğinde olmayacak. Tahsislerle ilgili nihai kararlar Vali Seyfettin Azizoğlu'nun takdirinde olacak.

Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, önümüzdeki süreçte 2. Etap ile ilgili çalışmaları da neticelendirerek, oluşan yoğun talebin tamamını, 1. Etap (50 hektar) ve 2. Etap (166 hektar) ile birlikte karşılamayı arzu ettiklerini söyledi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ başta olmak üzere Erzurum milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın konuyla ilgili olarak yoğun bir çaba gösterdiğini vurgulayan Özakalın, 2. OSB'deki iki etabın bir bütün olarak değerlendirilmesiyle ilgili çok önemli mesafeler alındığını belirterek, çalışmalar neticelendirildiğinde bölgede arsa tahsis talebinde bulunun çok sayıda firmanın ihtiyaçlarının karşılanacağını dile getirdi.

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