2. Osb’de Kuralar Çekildi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde, daha önce tahsis için uygun görülen 20 firmanın yatırım yapacakları arsaların yerleri, noter huzurunda çekilen...

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde, daha önce tahsis için uygun görülen 20 firmanın yatırım yapacakları arsaların yerleri, noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda gerçekleştirilen kura çekimine, 2. OSB Yönetim Kurulu üyelerinden, Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı M. Levent Kepçeli, ETSO Meclis Başkanı ve 2. OSB Başkan Vekili Saim Özakalın, 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya ile firma yetkilileri katıldı.

Yapılan kura çekiminde, çoğunluğunu yerel yatırımcıların oluşturduğu 20 firmanın yatırım yapacakları arsalar belirlendi. Firmalar önümüzdeki günlerde gerekli prosedürleri tamamlayarak kesin tahsislerini almış olacaklar. Kura çekiminde konuşan Vali Yardımcısı Kepçeli, kura sonuçlarının Erzurum ve yatırımcılar için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Yatırımcılarımız için elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız" dedi.

ETSO Meclis Başkanı ve 2. OSB Başkan Vekili Saim Özakalın da, uzun çalışmalar sonucunda kesin tahsis aşamasına gelinmesinin çok sevindirici olduğunu belirterek, "2.OSB uzun yıllar şehrin gündeminde olmasına rağmen son zamanlarda yapılan yoğun çalışmalar neticesinde tahsis aşamasına gelindi. Bugün de burada bulunan yatırımcılarımızın şevkini görmek ve verdiğimiz emeğin meyvesini toplama açısından çok önemli bir adım. Kura çekimi ile 20 firmamızın daha arsalarının yeri netleşti. Bu firmalarla birlikte toplamda 38 adet sanayi parselinde 35 firma bu yıl inşaat sezonunun açılması ile birlikte yatırımlarına başlayabilecekler. 166 hektarlık 2. Etap altyapı çalışmaları da ihale aşamasında. İnşallah en kısa sürede çalışmaları tamamlayarak toplamda 216 hektarlık OSB'nin tamamında bacaların tüttüğünü göreceğiz" diye konuştu.