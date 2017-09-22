2 Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas Yolu Beyazşehir kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TA 5011 ile 38 DJ 887 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan S.D.K., Z.Ö., İ.T., C.D.Y., İ.K., A.A., M.B., M.D. ve T.Ö. ilk müdahalelerinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde üzerine güvenlik önlemi aldı.

Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.