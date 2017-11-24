2 Otomobili Ezen Minibüs Şaha Kalktı

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün 2 aracı ezerek şaha kalkması vatandaşları hayrete düşürdü.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün 2 aracı ezerek şaha kalkması vatandaşları hayrete düşürdü.

Kaza, Şehir Miralay Nazım Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, I.İ. (45) yönetimindeki 38 P 1424 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın otoparkına daldı. Otoparkta park halindeki 38 ZE 714 ve 38 KF 203 plakalı otomobilleri ezerek üzerine çıkan minibüs, şaha kalktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan minibüs şoförü I.İ., ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada kazayı gören vatandaşlar ise, çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

Otomobillerin üzerindeki minibüs ve ezilen otomobiller çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.