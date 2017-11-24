  • BIST 104.539
  • Altın 163,652
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

2 Otomobili Ezen Minibüs Şaha Kalktı

» »
2 Otomobili Ezen Minibüs Şaha Kalktı
Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün 2 aracı ezerek şaha kalkması vatandaşları hayrete düşürdü.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün 2 aracı ezerek şaha kalkması vatandaşları hayrete düşürdü.

Kaza, Şehir Miralay Nazım Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, I.İ. (45) yönetimindeki 38 P 1424 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın otoparkına daldı. Otoparkta park halindeki 38 ZE 714 ve 38 KF 203 plakalı otomobilleri ezerek üzerine çıkan minibüs, şaha kalktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan minibüs şoförü I.İ., ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada kazayı gören vatandaşlar ise, çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

Otomobillerin üzerindeki minibüs ve ezilen otomobiller çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baz İstasyonundan Klima Çaldılar24 Kasım 2017 Cuma 19:58
  • Londra’da Metro İstasyonunda Silah Sesleri24 Kasım 2017 Cuma 19:53
  • Bingöl’de Şüpheli Kutunun Son Anda Sahibi Geldi24 Kasım 2017 Cuma 19:28
  • Fetö’den 8 Yıl Ceza Alınca İtirafçı Olmak İstedi Ancak Geç Kaldı24 Kasım 2017 Cuma 19:28
  • Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov Suikastında Sürpriz Gelişme24 Kasım 2017 Cuma 19:23
  • Londra Metrosunda Bir İstasyon Tahliye Ediliyor24 Kasım 2017 Cuma 19:08
  • Ak Partilileri Taşıyan Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı24 Kasım 2017 Cuma 18:48
  • Ateşe Tiner Dökünce Hastanelik Oldular24 Kasım 2017 Cuma 18:38
  • Silvan’da Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı24 Kasım 2017 Cuma 18:28
  • Bylock’çu Avukat Tutuklandı24 Kasım 2017 Cuma 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti