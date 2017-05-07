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2. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Sona Erdi

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2. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Sona Erdi
Çorum Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Açık Turnuvası sona erdi.

Çorum Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Açık Turnuvası sona erdi.

Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan, Irak ve Suriye'den olmak üzere toplam 6 ülkeden 315 sporcu katıldı. Turnuva sonunda A kategorisinde Gürcistan'dan Davit Benidze birinci, Bachana Morchiashvili ikinci, Giga Quparadze üçüncü olurken, B kategorisinde ise Suriye'den Fahed Sokani birinci, Türkiye'den Taha Şahin ikinci, Türkiye'den Umut Iraker ise üçüncü oldu.

Turnuvada 9 yaş kategorisinde İdil Mira Özsoy, Arda Tuna Karacan ve Bulut Aydemir, 12 yaş kategorisinde de Mertali Sevgi, Ruhi Kaya ve Mustafa Alper Özdilli dereceye girdi. Turnuvada ayrıca en iyi Türk sporcu, en iyi Çorumlu sporcu, en iyi bayan sporcu, en iyi görme engeli sporcu ve en iyi 55 yaş üstü sporcular da seçildi.

Dereceye giren sporculara ödül, kupa ve madalyaları, Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Şahin Eğer, Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Prof. Dr. Faruk Yamaner, Satranç İl Temsilcisi Hasan Özer Gökmen tarafından verildi.

Satranç Federasyon Başkanı Tülay, geçen yıl 15 kentten 143 sporcunun katıldığı organizasyona bu yıl 35 kentin yanı sıra Bulgaristan, Azerbaycan, Irak, Suriye ve Gürcistan'dan toplam 315 sporcunun katıldığını belirterek, Çorum Belediyesi'nin satranç sporuna destek verdiğini belirtti.

2. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Sona Erdi

2. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Sona Erdi

2. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Sona Erdi

2. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Sona Erdi

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