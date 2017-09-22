Denizli'de düzenlenen "2. Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Zirvesi', Pamukkale Üniversitesindeki paneller ile devam ediyor.

Denizli'de düzenlenen "2. Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Zirvesi', Pamukkale Üniversitesindeki paneller ile devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, beyaz ve kırmızı termal sudan, çamur ve içme kürlerinden tedavi unsuru olarak yararlanıldığını söyledi.

Denizli'de Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Belediyesi işbirliği ve Güney Ege Kalkınma Ajansı, Denizli Ticaret Odası, DENTUROD, TÜRSAB ve THTC gibi kurumların desteği ile düzenlenen "2.Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Zirvesi" devam ediyor. Açılış kokteyli ile başlayan zirvede konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, bölgeye yüksek ekonomi getirisi olacağını öngördükleri kür modelinin Türkiye'de ve dünyada diğer kaplıca bölgelerine de örnek olacağını ve termal sağlık alanındaki hedeflere Termal Sağlık Turizmi Zirvesi'nin çok önemli katkıları olacağını söyledi. Gürlesin, "2 bin yıldır dünyanın dört bir yanından hastalara şifa dağıtan ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bölgemiz, antik kaplıcaları ile günümüzde çekici bir tedavi merkezi olma özelliğini sürdürüyor. Pamukkale'nin ünlü beyaz travertenleri dağlardan ovaya dökülen kaplıca suyuyla beyazlaşırken hemen yanı başında çıkan kırmızı suyu ve bu doğal suyun oluşturduğu doğal çamur alanları da bu bölgemizi dünyada eşi ve benzeri olmayan bir tedavi merkezine dönüştürüyor. Dinlenmek ve zindelik kazanmak için bölgemizi ziyaret eden misafirlerimiz, beyaz ve kırmızı termal sudan, çamur ve içme kürlerinden hekimlerin önerileri doğrultusunda hazırlanan kür programları ve egzersizlerle birlikte birer tedavi unsuru olarak yararlanıyor. Tedavi edici iklimi, yüksek oksijen oranı, farklı nitelikteki termal suları ve doğal çamuru, başta ortopedik, nörolojik, dermatolojik gibi çok sayıda hastalıkların tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Dünyanın en zengin, doğal tedavi kaynaklarına sahip bölgemizde aynı zamanda ileri teknolojik tedavi yöntemleriyle fizik tedavi ve rehabilitasyondan ortopedik operasyonlara, estetikten diş tedavilerine kadar büyük bir hastalık yelpazesine hizmet verilmektedir" diye konuştu.

Panelin açılış bölümünde konuşan Denizli Valisi Karahan da, Denizli'nin birçok alanda Türkiye'de öncü ve önder bir şehir olduğunu söyleyerek, "Denizli ihracatıyla, sanayisiyle, turizmiyle, tarım ve hayvancılık alanındaki faaliyetleri ile Türkiye'nin çalışkan insanlarının olduğu bir kent. Bende bu çalışkan insanların olduğu kente hizmet ediyor olmaktan çok mutluyum" dedi.

Denizli'de termal turizm alanında çok ciddi bir potansiyelin olduğuna dikkat çeken Vali Karahan, "Bu alanda altyapımız var, yetişmiş insan gücümüz de var. Bunların yanında istekli müteşebbis girişimcilerimiz var. Dolayısıyla helva yapacak her şeyimiz var. Bundan sonra artık helva yapacağız. Zirvenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Termal su Allah'ın bir mucizesi. Denizlimiz bu konuda iddialı. Her şeyin başı sağlık" şeklinde konuştu.

Zirve, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen paneller ile devam etti. Panellere Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Milletvekili Şahin Tin, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ile 52 ülkeden yerli ve yabancı 350'den fazla sağlık ve turizm alanında faaliyet gösteren temsilciler katıldı.