2 Yaş Altı Bebeklerde Süt Alerjisine Dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Taşkesen, bebeklerde yüz bölgesinde, dudakta ve vücutta kızarıklık, ciltte kuruluk,...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Taşkesen, bebeklerde yüz bölgesinde, dudakta ve vücutta kızarıklık, ciltte kuruluk, kaşıntı, ishal ve kusma gibi belirtilere neden olan inek sütü alerjisinin kalp ve solunum problemlerine yol açarak hayatı tehdit edebilecek kadar ciddi boyutlara ulaşabildiğine dikkat çekti.

Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Mustafa Taşkesen, çocuklarda görülen inek sütü alerjisi hakkında bilgi verdi. İnek sütü alerjisinin sütle beslenen 2 yaş altı çocuklarda sık görüldüğüne dikkat çeken Taşkesen, "Dolayısıyla bu yaş aralığındaki çocuklarda görülebilecek belirtiler daha dikkatli incelenmelidir. İlk altı aylık dönemde daha çok kanlı mukuslu ishal, sık tekrarlayan ve geç düzelen pişikler, egzama, infantil kolik benzeri gaz sancıları, kusma ve reflü gibi belirtiler göstermektedir. Özellikle kanlı mukuslu ishal bu dönemde önemli bir işarettir. Bu belirtilerin gözlemlendiği bebeklerde inek sütü alerjisinden şüphelenmeli ve ona göre tetkikler yapılmalıdır" dedi.

"Tetkik sonuçları detaylı incelenmeli"

İnek sütü alerjisinden şüphelenilen bebeklerin gaita tetkiklerinde bazen amip kistleri veya gizli kan görüldüğü şeklinde rapor verilebileceğini anlatan Taşkesen, "Özellikle ilk altı aylık dönemde amip enfeksiyonu son derece nadir olduğu için bu tetkik sonuçları dikkatle değerlendirilmeli, amip-antijen tetkiki ile bu sonuçlar teyit edilmelidir" diye konuştu.

"Anneye diyet önerilebilir"

İnek sütü alerjisi tanısı için sadece tetkik sonuçlarına göre hareket edilmemesi gerektiğini vurgulayan Taşkesen, şunları kaydetti:

"Çünkü tetkik sonucu bazen yanıltıcı olabilir. Ancak bu durumlarda ortalama iki hafta kadar, bebek sadece anne sütü alıyorsa, anneye uygun diyet programı uygulandıktan sonra belirtilerde düzelme olup olmadığına ve süt ürünü verildikten sonra belirtilerin tekrarlayıp tekrarlanmadığına bakılmalıdır. Sadece anne sütü alan bebeklerde annenin süt ve süt ürünlerini tüketmemesi gerekir. Bebek, anne sütü ve beraberinde ek gıda/devam sütü alıyorsa hem anneye hem de bebeğe diyet uygulanmalıdır. Diyetin süresi hastaya göre değişmektedir. Ciddi alerjik sorunu olmayan bebeklerde bir yaşından sonra düzelme görülebilmektedir. Keçi sütü kullanımı, çapraz reaksiyon nedeniyle önerilmemektedir."