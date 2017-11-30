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2 Yılda 500 Dilekçe Verdi, Mahkemelik Oldu

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2 Yılda 500 Dilekçe Verdi, Mahkemelik Oldu
Antalya'da emekli bir şahıs, Antalya'da çeşitli belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına 2 yılda yaklaşık 500 dilekçe verdi.

Antalya'da emekli bir şahıs, Antalya'da çeşitli belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına 2 yılda yaklaşık 500 dilekçe verdi. Şahıs hakkında 75 dilekçede "belediye başkanına hakaret" bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası memur emeklisi Mustafa Kiriş, çevrede eksik ve yanlış olduğunu iddia ettiği konularla ilgili kentteki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına el yazısı ile yüzlerce dilekçe yazdı. Bu süre zarfında 500'e yakın dilekçe yazan ve bu dilekçelerden 2014 yılında 7 adet, 2015 yılında 44 adet, 2016 yılında 59 adet, 2017 yılı 29 Kasım tarihi itibarıyla 90 adet olmak üzere 200'ünü büyükşehir belediyesine elden ulaştıran Kiriş'e dilekçelerindeki sözler nedeniyle TCK'nın 125/3-a maddesi uyarınca "hakaret" davası açıldı.

İlk duruşma dün görülürken Kiriş savunmasında dilekçe ile sorduğu sorulara cevap almanın yasal hakkı olduğunu belirterek hakaret suçlamalarını kabul etmedi. Antalya Adliyesi 12.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunmasını yapan Kiriş, "Ben Antalya'ya taşındığım 2014 yılından bu yana kurumlara görüşlerimi dilekçeler halinde bildiriyorum. Dilekçelerimde şikayet konusu sözleri söylemedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

"Dava ertelendi"

Müşteki vekili ise, sanığın savunmasına katılmadıklarını, dilekçelerde başkana açık hakaret içeren sözler olduğunu, bundan dolayı ceza almasını talep ettiklerini kaydetti. Mahkeme heyeti iddianamenin tebliğine, müştekinin dava ve duruşmalara katılan sıfatıyla kabulüne karar vererek, duruşmayı Mart ayına erteledi.

Mustafa Kiriş, 2015 yılının Haziran ayından itibaren Antalya'da çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına dilekçeler yazdığını söyledi. Bu kurumlardan büyükşehir belediyesine de 200'e yakın dilekçe yazdığını anlatan Kiriş, "Bu dilekçelerden 75'i için "hakaret" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuşlar. Hakim davamızı erteledi" dedi.

200'ün üzerindeki dilekçeyi belediyeye elden ulaştırdığını kaydeden Kiriş, "Dilekçelerdeki isteklerim yanlış anlaşılmıştır. Örneğin, ekmeğe neden zam yapıldığını, otellerin değil de vatandaşın suyuna neden zam yapıldığını, Mevlana üst geçidi yapıldı teşekkür ettim ama neden o gün şartlarda neden üst geçit yapılmadığını, Konyaaltı tramvay hattı direklerine neden afişler asılıp çevre kirliliği oluşturulduğunu, ceza yazılmasını belediyeye gelir elde edilmesini istedim, işçilerin neden maaşlarının geciktirildiğini, bunun gibi dilekçeler yazdım ve cevap istedim" ifadelerini kaydetti.

Hakaret ve belediyeyi yok yere meşgul etme

Belediyenin yaptığı suç duyurusunda ise Büyükşehir Belediyesine gönderilen dilekçelerde şahsın tam olarak neden bahsettiği ve nasıl bir talepte bulunduğunun anlaşılmadığı belirtilerek bilgi edinme kanunu çerçevesinde kendisine usulüne uygun cevaplar yazıldığı ancak Kiriş'in yine aynı konular ile farazi ve mesnetsiz şekilde kaleme aldığı dilekçeleri belediyeye göndermeye devam ettiği, kamu kurumu olan belediyenin yok yere meşgul edildiği ve edilmeye de devam ettiğine dikkat çekildi.

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