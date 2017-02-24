2. Yörük Ve Türkmen Çalıştayı Başladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2. Yörük ve Türkmen Çalıştayı'nın açılışında "Yörük kültürü üzerine gerçekleşen bu çalışmaları,...

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2. Yörük ve Türkmen Çalıştayı'nın açılışında "Yörük kültürü üzerine gerçekleşen bu çalışmaları, memleketi toparlayacak, Türkiye'mizde yaşayan bütün insanlara faydalı olacak hale, tasa ve kederde birliği ifade eden milletleşme mücadelesi içinde bir insanlık yolu haline getirmeliyiz" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Yörükler Derneği ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) işbirliğiyle Yörük Türkmen Çalıştayı'nın 2'ncisini topladı. Kıbrıs dahil Anadolu'nun farklı noktalarından 300'ün üzerinde Yörük ve Türkmen derneğinin çağrılı olduğu çalıştay CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Yörük Fotoğrafları Sergisi'nin açılışıyla başladı.

26 Şubat'a kadar devam edecek ve üç ana oturum halinde gerçekleştirilecek çalıştayın açılışında Belediye Başkanı Uysal, çalıştayın bir mutfak çalışması olduğunu söyledi.

Çalıştayın gerçekle buluşma çabasının ürünü olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Bu çalışmaları, memleketi toparlayacak, Türkiye'mizde yaşayan bütün insanlara faydalı olacak hale, tasa ve kederde birliği ifade eden milletleşme mücadelesi içinde bir insanlık yolu haline getirmeliyiz. Bu milletimizin bekası içinde vazgeçilmezdir. Yörük kültürü kadim bir kültürdür, Türk tarihinin çok önemli, temel ana yaşam şeklidir. Yörük kültürünün ürettiği değerler evrenseldir. Bizim milletimize has bir değer şeklidir ama dünyaya ışık tutacak bir değerler sistemidir" dedi.

Atatürk ve Yörükler

Yörüklerin özgür ve vatansever insanlar olduğunu, zapt-ı rap edilemez ancak ikna edilebilir olduklarını belirterek konuşmasına devam eden Başkan Uysal, "Bu Yörük kültürünün bugüne ilişkin bir sözü değil mi? Dadaloğlu'nun ferman padişahınsa dağlar bizimdir dediği andır işte bu. "Son Yörük obasının Toroslarda dumanı tütüyorsa bu vatan emin ellerdedir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği Yörük de vatanından ödün vermeyen toplumu için kendini feda edebilecek insandır" diye konuştu.

Diğer konuşmacılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, ise "Yaşanabilir bir Türkiye bırakacaksak bu da Yörüklerin ellerindedir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Yörük Kültürü'nün Antalya'nın bir marka değeri olarak derinleşmeye başladığını vurguladı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversite bünyesinde bu yıl açılan YÖRKAM'ın paydaşı olarak 2'nci Yörük ve Türkmen Çalıştayı'nda olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti, "YÖRKAM'ın açılışından kısa bir süre sonra Mersin ve İzmir gibi Yörük yerleşimlerinin yoğunlukta olduğu yerlerde merkezler kuruldu" dedi.

Aynı zamanda çalıştayın paydaşı olan Antalya Yörükler Derneği'nin Başkanı Abdullah Duman, Yörüklerin yaşam tarzının demokratik yaşayışın da teminatı olduğunu belirterek "Yörük demokrat doğar, demokrat yetişir demokrat ölür. Demokratik yaşam ve düşünüş Yörük'ün hayatına anlam katan en önemli değerdir" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştaya katılan Yörük ve Türkmen dernekleri Başkan Uysal'a hediyelerini takdim ederken, çalıştay AÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bekir Direkçi'nin moderatörlüğünde "Dil ve Yörük Folkloru" oturumuyla devam etti.