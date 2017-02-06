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20 bin Fatsalı eğitim gördü

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20 bin Fatsalı eğitim gördü
Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 777 kurs açıldığı bildirildi. Merkez Müdürü Yazıcı, açtıkları kurslarla kişileri meslek sahibi yapmaya çalıştıklarını söyledi

Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde Halk Eğitim Merkezi'nce 'Hayat Boyu Öğrenme' kapsamında 2016 yılında 777 kurs açtıklarını ve bu kurslardan 19 bin 156 kişinin yararlandığını kaydeden Merkez Müdürü Barış Semih Yazıcı, "Bu oran ilçe nüfusunun yüzde 16’sına tekabül etmektedir. İlçenin potansiyelini ve taleplerini dikkate aldığımızda 2017 yılında bu oranı yüzde 20’ye çıkarmayı planlıyoruz" dedi. 

Yazıcı, halk eğitim merkezi olarak farklı alanlarda açtıkları kurslarla mümkün olduğunca çok sayıda kişiye ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Yazıcı, çalışmaları kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nin fiziki yapısında da iyileştirmelere gittiklerini dile getirerek, "Her daim yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen ilçe Milli Eğitim Müdürüm Ekrem Cinoğlu’na teşekkür ederiz" diye konuştu.

MESLEK SAHİBİ YAPIYORUZ
Fatsa HEM Müdürü Yazıcı, açtıkları kurslarla kişileri meslek sahibi yapmaya çalıştıklarını söyledi. Yazıcı, "Birçok farklı alanda açılan kurslarla kişilere hem meslek edindirmeyle hem de kişisel hobi kurslarıyla veya farklı kurslarla kişi yararına hizmet etme yönünde çalışıyoruz. İstek ve talebe göre kursları açıyoruz. Eğitim kadromuz da kaliteli ve eğitimi iyi veren kişilerden oluşuyor" dedi.

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