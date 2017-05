20 Farklı Okuldan Dev Orkestra

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi, 20 farklı okulda eğitim gören 120 öğrenciyle Sanat Şöleni'ne imza attı.

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi, Çankırı ili ve ilçelerindeki 20 farklı okulda görev yapan müzik öğretmenlerini ve müzikli ilişiği bulunan 120 öğrenciyi Sanat Şöleni'nde bir araya getirdi. Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi okul bahçesinde gerçekleşen resim sergisi ve konser programında ilk olarak öğrenciler tarafından yoğun emeklerle çizilen resimler sergilendi. Resim sergisinin ardından mikrofon başına geçen öğrenciler sergiledikleri performansla katılımcılara keyif dolu dakikalar yaşattılar.

Programda bir konuşma yapan Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ali Meydaneri, düzenledikleri programın ana felsefesinin "Ya köprü ol, ya köprü kur" düsturunda olduğunu söyleyerek, "Öğretmenlerimiz; sanatı seven ve sanatın içinde yer almak isteyen öğrencilerimiz için "Biz köprü olalım, sizde köprü kurun" dediler. Biz de okul idarecileri olarak öğretmenlerimize "Sizin olduğunuz her yerde bizde varız" dedik ve projemizi gerçekleştirdik. Bizler, "Allah güzeldir, güzeli sever" sözünden hareketle güzel olan her şeye talibiz. Güzel resim yapanlara, güzel şarkı söyleyenlere, güzel enstrüman çalanlar, onlara köprü olmaya talibiz" ifadelerini kullandı.

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğrencisi Kutlay Adalı programla ilgili düşüncelerini ifade ederek, "Bugün burada farklı okullardan öğrencileri topladık. Topladığımız öğrencilerle bir koro konseri yapmaya çalıştık. Aynı zamanda okulumuzdaki öğrencilerde katkıda bulundu. Büyük resim öğrencileri gelen öğrencilere resim yapmalarında yardımcı oldu. Biz de korodaki öğrencilerin yanlarından onların söyledikleri parçaları çalarak onlara eşlik etmeye çalıştık. Bu programdaki amacımız, nitelikli öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyor" dedi.

Okul öğrencilerinden Ecem Altınok ise programdaki asıl amacın öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmesine katkı sağlamak olduğunu ifade ederek, "Bunun için böyle bir program yaptık. Ve gayet güzel olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Projenin mimarlarından, Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Yardımcısı Mehtap Meydaneri, amaçlarının müziğe ve görsel sanatlara yetenekli öğrencileri önceden belirleyip okullarına öğrenci kazandırmak olduğunu söyleyerek, "Proje öncesinde öğretmen arkadaşlarımızla 2 kez bir araya geldik. Sonrasında ise bugünkü gördüğünüz etkinliği gerçekleştirdik. Toplamda il ve ilçelerden gelen 120 öğrenci ile birlikte önce bir resim şenliği gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz burada resim çizdiler, aynı zamanda burada yetenekli öğrencileri keşfetme fırsatımız oldu. Ardından da belirlediğimiz 5 parçayla ve 120 öğrencimizle bir konser gerçekleştirdik. Burada bir amacımızda okulumuzu güzel bir şekilde tanıtmaktı. Umarım amacımıza kavuşmuşuzdur" şeklinde konuştu.