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20 Gündür Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Akut Kurtardı

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20 Gündür Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Akut Kurtardı
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, 20 gün boyunca kayalıklarda mahsur kalan keçiyi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri kurtardı.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, 20 gün boyunca kayalıklarda mahsur kalan keçiyi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Laçin köyünde Ulvi Şahin'e ait keçi kayalık alana 20 gün önce bilinmeyen nedenle düştü. Şahin, düştüğü alanda sıkışan hayvanının, her gün yukarıdan attığı otlarla hayatta kalmasını sağladı. Keçinin kayalık alanda mahsur kaldığı haberini alan AKUT ekipleri ise harekete geçerek hemen olay yerine gitti. 10 kişilik AKUT ekibi, ilk olarak yukarıdan sarkıtılan iple hayvanın yanına inmeyi denedi, ancak bu şekilde balarılı olamadı. Bunun üzerine ekipler, aşağıdan kayalara çelik dübel çakarak tırmanış rotası açtı. İp teknikleri ile tırmanarak hayvanın yanına ulaşan ekiler, keçiyi bulunduğu yerden güvenli bir şekilde aşağıya indirerek, sahibine teslim etti.

Hayvanın sahibi Ulvi Şahin ise, keçisini kurtaran AKUT ekiplerine teşekkür etti.

20 Gündür Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Akut Kurtardı

20 Gündür Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Akut Kurtardı

20 Gündür Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Akut Kurtardı

20 Gündür Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Akut Kurtardı

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