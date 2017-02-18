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20 Yıl Sonra İçme Suyuna Kavuşuyorlar

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20 Yıl Sonra İçme Suyuna Kavuşuyorlar
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde susuz köy kalmayacak. 20 yıldır su sıkıntısı yaşanan Karaköy, Kirazlıyayma, Yıldırım, Kavaklı, Reşadiye, Dereköy...

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde susuz köy kalmayacak. 20 yıldır su sıkıntısı yaşanan Karaköy, Kirazlıyayma, Yıldırım, Kavaklı, Reşadiye, Dereköy ve Süleymaniye mahallelerine içme suyu temin edecek olan projenin ihalesi yapıldı.

BUSKİ tarafından açılan ihaleyi kazanan müteahhit firmanın bir hafta sonra çalışmalara başlayacağını belirten AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl, bu çalışmaların 18 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini söyleyerek, "Karaköy'de yeni su kaynakları bulmak için yapılan sondajlar sevindirdi. 3 derin kuyu sondajı yapıldı. Buralardan çıkarılacak sular yer altına döşenecek olan borularla 7 köyümüze ulaştırılacak" dedi.

Bu mahallelerde içme suyu kaynaklarının yetersiz kaldığına dikkat çeken Adnan Kamıl, "BUSKİ tarafından yoğun biçimde bu köylerde ve yakın bölgelerde yeni su kaynakları araştırıldı. Geçen yıl bu çalışmalardan sonuç alındı ve Karaköy'de içilebilir su kaynakları tespit edildi. 180 metre derinlikte açılan birinci kuyuda saniyede 12 litre, 160 metre derinlikte açılan ikinci su kuyusunda saniyede 10 litre, 152 metre derinlikte açılan üçüncü kuyuda ise saniyede 10 litre debili su bulundu. Bu su kaynakları toplam 53 kilometrelik hatla köylerimizin içme suyu depolarına ulaştırılacak" diye konuştu.

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