  • BIST 77.193
  • Altın 127,934
  • Dolar 3,5066
  • Euro 3,6639
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

20 Yıllık Şoförünü Öldüren Zanlı, Adliyeye Sevk Edildi

» »
20 Yıllık Şoförünü Öldüren Zanlı, Adliyeye Sevk Edildi
Beykoz'da 20 yıldır ailesinin yanında çalışan şoför Nihat Bulca'yı (50) bıçaklayarak öldüren Burhanettin Tarkan Yürür adliyeye sevk edildi.

Beykoz'da 20 yıldır ailesinin yanında çalışan şoför Nihat Bulca'yı (50) bıçaklayarak öldüren Burhanettin Tarkan Yürür adliyeye sevk edildi.

Beykoz Göksu Mahallesi'ndeki yalıda meydana gelen olayda iş adamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür, 20 yıl boyunca ailesinin yanında şoförlük yapan Nihat Bulca'yı aralarında yaşanan tartışmada bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Nihat Bulca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Burhanettin Tarkan Yürür, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya’da Fetö’nün Finans Kaynağına Operasyon: 32 Kişi Adliyede26 Aralık 2016 Pazartesi 12:23
  • Sungurlu’da Fetö Operasyonu26 Aralık 2016 Pazartesi 12:23
  • Gebze’de Fetö Operasyonu26 Aralık 2016 Pazartesi 12:18
  • Yaşından Çok Sabıkası Var26 Aralık 2016 Pazartesi 12:18
  • Kuruçeşme Sahilinde Yürüyüşe Çıkan Vatandaşlara Ceset Şoku26 Aralık 2016 Pazartesi 12:13
  • Silahlı Saldırıya 2 Gözaltı26 Aralık 2016 Pazartesi 12:13
  • Ceylanpınar’da Uyuşturucu Operasyonu26 Aralık 2016 Pazartesi 12:08
  • Fetö’nün Emniyet Yapılanmasına Operasyon: 5 Gözaltı26 Aralık 2016 Pazartesi 12:08
  • Trabzon’da Balkon Çöktü: 3 Yaralı26 Aralık 2016 Pazartesi 12:08
  • Manisa’da Öğrenci Servisi Devrildi26 Aralık 2016 Pazartesi 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti