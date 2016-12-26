20 Yıllık Şoförünü Öldüren Zanlı, Adliyeye Sevk Edildi

Beykoz'da 20 yıldır ailesinin yanında çalışan şoför Nihat Bulca'yı (50) bıçaklayarak öldüren Burhanettin Tarkan Yürür adliyeye sevk edildi.
Beykoz Göksu Mahallesi'ndeki yalıda meydana gelen olayda iş adamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür, 20 yıl boyunca ailesinin yanında şoförlük yapan Nihat Bulca'yı aralarında yaşanan tartışmada bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Nihat Bulca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Burhanettin Tarkan Yürür, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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